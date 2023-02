Linette - Osorio TV Transmisja NA ŻYWO WTA Merida Gdzie oglądać mecz Linette - Osorio STREAM ONLINE LIVE 21.02.2023 Na jakim programie Linette mecz dzisiaj Transmisja TV

Polka wraca do gry

Magda Linette już dzisiaj meczem z Camilą Osorio rozpocznie walkę w turnieju WTA w Meridzie. Kibice Igi Świątek dobrze pamiętają kolumbijską tenisistkę, bo w styczniu przegrała (2:6, 3:6) z liderką rankingu WTA w 2. rundzie Australian Open. Magda Linette wraca do gry po dłuższej przerwie. Po sukcesie w Melbourne trenowała na Florydzie.

Linette - Osorio Transmisja TV WTA Merida Maga Linette Gdzie oglądać mecz dzisiaj

Magda Linette w rankingu WTA zajmuje wciąż 21. miejsce, najwyżej w karierze. To oczywiście efekt głównie jej sukcesu w Australian Open. W turnieju WTA 250 w Meridze Polka rozstawiona jest z jedynką. W rozmowie z "Super Expressem" mówiła niedawno m.in. o przemianie mentalnej, która pozwoliła jej odnieść sukces w Australian Open. - Od dłuższego czasu ja i mój team zdawaliśmy sobie sprawę, że jest przestrzeń do poprawy, bo jedną z trudniejszych dla mnie rzeczy było kontrolowanie emocji. Podczas ostatniego pobytu na największych arenach w Australii w końcu udało się utrzymywać ten spokój i kontrolę. Cieszymy się, że sfera, nad którą pracujemy od dłuższego czasu, przynosi nam korzyści - powiedziała Linette. - Naszym zdaniem zawsze można jeszcze coś poprawić i już wyciągamy wnioski po półfinałach Australian Open. Budujące jest to, że techniczne rzeczy, nad którymi pracowaliśmy, w połączeniu z kontrolą emocji, w końcu wybrzmiewają na korcie - dodała Magda.

Linette - Osorio Gdzie oglądać mecz WTA Marida Magda Linette mecz dzisiaj Transmisja TV

Magda Linette wraca dzisiaj do gry, a zanim błyśnie na korcie w meksykańskiej Meridzie, błysnęła na zorganizowanej przed organizatorów turnieju imprezie zawodniczek. Tenisistka z Poznania podzieliła się nawet z kibicami klimatycznym zdjęciem, na którym pięknie uczesana i wystrojona w gustowną białą sukienkę pozuje przed lustrem w toalecie. Nie obyło się bez zabawnej wpadki. Na opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęciu za Magdą Linette widać... pisuary. "Czy możemy udawać, że nie zrobiłam sobie zdjęcia z pisuarami w tle?" - napisała potem po kilkunastu godzinach rozbawiona Magda, gdy zorientowała się, co się stało. Co Polka robiła w męskiej toalecie? "Po prostu tam była szatnia zawodniczek" - wyjaśniła dopytującym fanom.

Linette - Osorio STREAM ONLINE LIVE WTA Merida Transmisja ONLINE 21.02.2023

Magda Linette pierwszy mecz w Meridzie zagra z Camilą Osrio i czeka ją ciekawy sprawdzian. 21-letnia Kolumbijka - tak jak Polka - ma skromne warunki fizyczne (170 cm), a nadrabia je solidnością i dużą różnorodnością zagrań, bardzo dobrze porusza się po korcie. Uczyła się grać w tenisa głównie na mączce, ale na kortach twardych też spisuje się bardzo dobrze. Jako nastolatka wygrała juniorski US Open.

WTA Merida: Magda Linette - Osorio TV Transmisja NA ŻYWO Na jakim programie Linette w TV dzisiaj

Mecz Magda Linette - Camila Osorio w 1. rundzie turnieju WTA Merida 2023 zostanie rozegrany w nocy z wtorku na środę 21/22 lutego. Początek meczu Linette - Osorio po godzinie 2 w nocy polskiego czasu. Transmisja TV z meczu Linette - Osorio na antenie Canal+ Sport oraz online w usłudze Canal+ ONLINE.