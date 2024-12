Magda Linette dostała ostrą reprymendę od WTA! Musi mieć się na baczności, kolejny wybryk może spotkać się z karą

Magda Linette dostała mocną reprymendę

W cieniu wydarzeń związanych z Igą Świątek także inna polska tenisistka musiała zmierzyć się z nieprzyjemnymi konsekwencjami swoich działań. Oczywiście, Magda Linette nie przeżyła takiego stresu, jak Iga Świątek, ale na pewno będzie musiała uważać w przyszłym sezonie na to, co publikuje w sieci. Jak się okazało, jeden z jej wpisów w trakcie mijającego roku wywołał nie tylko spore oburzenie, ale ma także swoje oficjalne konsekwencje ze strony WTA. Choć póki co trzecia najlepsza polska tenisistka dostała jedynie ostrzeżenie.

Problemy Magdy Linette wynikły z bardzo niefortunnego wpisu przez turniejem w Wuhan, w którym Polka zażartowała z pandemii koronawirusa. Jej post został szybko usunięty, ale zdążył wywołać ogromne zamieszanie i niezadowolenie wśród kibiców. Poznanianka przeprosiła później kibiców, choć to też odbyło się w niezwykle napiętej atmosferze po jednym z meczów. Wydawało się, że sprawa została zamknięta, ale nic bardziej mylnego.

WTA pogroziło palcem Linette i Badosie

Jak się okazało, WTA wystosowało do Magdy Linette i Pauli Badosy (ona podpadła Chińczykom zdjęciem, na którym przykłada sobie do powiek pałeczki do jedzenia, jakby imitowała skośne oczy) oficjalnego maila z reprymendą za ich zachowanie. – Niesmaczne treści jakiegokolwiek rodzaju (takie jak obrażanie, odniesienia kulturowe, wpisy, wideo) odnoszące się do kultury, historii lub krzywdzących stereotypów grupy ludzi lub regionu są niezgodne z wartościami, które reprezentuje WTA i nie będą tolerowane Takie szkodliwe działania nie tylko generują negatywne relacje i źle świadczą o zawodniczce, ale także wpływają na kobiecy tenis zawodowy jako całość oraz mają negatywny wpływ na ciężko pracujący zespół i personel organizujący wydarzenia WTA. Te działania mogą również sprowadzać zagrożenie na cały turniej, m.in bezpieczeństwo, transport i inne obszary. Nie ma na to miejsca w WTA – napisano.