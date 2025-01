Magda Linette wypuściła zwycięstwo z rąk i odpadła z Australian Open! Dramat Polki!

Katastrofalne wieści przed pierwszym meczem Igi Świątek w Australian Open! Aż trudno w to uwierzyć

Magda Linette odpadła z Australian Open po dramatycznym meczu i porażce 6:4, 2:6, 6:7(8-10) z Moyuką Uchijimą. Z zajmującą obecnie 63. miejsce w rankingu WTA Japonką poznanianka grała wcześniej trzy razy i we wszystkich tych pojedynkach była górą. Ostatnio Linette pokonała Uchijimę 6:4, 4:6, 6:3 kilka miesięcy temu w Pekinie. Tym razem jednak to Uchijima była górą, choć Polka była bardzo blisko zwycięstwa.

W trzecim secie Magda Linette prowadziła z przewagą przełamania. Przy stanie 5:3 serwowała i miała piłkę meczową. Niestety popełniła wtedy podwójny błąd serwisowy. Moyuka Uchiyima odrobiła straty i doprowadziła do super tie-breaka do 10 pkt. Polka prowadziła w nim, ale w końcówce znów nerwy dały o sobie znać. To Japonka pod koniec była solidniejsza i mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

Magda Linette dwa lata temu sprawiła ogromną sensację, dochodząc w Melbourne aż do półfinału, co było jej życiowym sukcesem. Rok temu nie powtórzyła świetnego wyniku. Odpadła z Australian Open już po pierwszym meczu. Przy stanie 2:6, 0:2 w meczu z Karoliną Woźniacką Polka poddała mecz z powodu bolesnej kontuzji. Teraz też pożegnała się z nadziejami na dobry wynik w Australian Open już po pierwszym meczu. W Melbourne Magdzie towarzyszy Agnieszka Radwańska, która niedawno została jej trenerką i konsultantką.

