Magdalena Fręch - Warwara Graczewa RELACJA NA ŻYWO ONLINE Miami Open Fręch - Graczewa NA ŻYWO RELACJA LIVE Magda Fręch WYNIK meczu dzisiaj

Na żywo Magdalena Fręch - Warwara Graczewa Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Magdalena Fręch - Warwara Graczewa w 3. rundzie Miami Open. Początek spotkania dzisiaj o godzinie 17 polskiego czasu

Odśwież relację

Fręch - Graczewa RELACJA NA ŻYWO Miami Open Magda Fręch WYNIK meczu dzisiaj LIVE

Magdalena Fręch już dzisiaj zagra w 3. rundzie Miami Open, a rywalką Polki będzie Rosjanką Warwabą Graczewą. Początek meczu o godzinie 17 polskiego czasu. Tenisistka z Łodzi odpadła w kwalifikacjach do Miami Open, ale znów wskoczyła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana, wykorzystując wysoką pozycję w rankingu i kontuzje kolejnych rywalek. Tak jak niedawno w Indian Wells. Wykorzystała szansę, pokonując 4:6, 6:1, 6:1 Rosjankę Erikę Andrejewą.

Fręch - Graczewa NA ŻYWO RELACJA LIVE Miami Open Magdalena Fręch mecz NA ŻYWO dzisiaj

Magdalena Fręch za awans do 3. rundy Miami Open zarobiła już sporo punktów i bardzo dużo pieniędzy. Premia to ponad 55,7 tysięcy dolarów. Polka już na pewno wróci do Top-100 rankingu WTA. Za nami szalona noc z Miami z sukcesami Polaków. Najpierw Magda Linette pokonała w 3. rundzie 7:6, 2:6, 6:4 Wiktorię Azarenkę, a potem Hubert Hurkacz w nieprawdopodobnych okolicznościach ograł 6:7, 7:6, 7:6 Thanasiego Kokkinakisa.

Fręch - Graczewa WYNIK NA ŻYWO RELACJA LIVE z Miami Open

Magdalena Fręch w Indian Wells też wskoczyła do głównej drabinki jako szczęśliwa przegrana i wygrała pierwszy mecz. W 2. rundzie zatrzymała ją Tunezyjka Ons Jabeur, która teraz odpadła z Miami Open po porażce z... Warwarą Graczewą (2:6, 2:6). Zajmująca 54. miejsce w rankingu Rosjanka ostatnio jest w wysokiej formie. Przekonała się o tym również Magda Linette, która przegrała z Graczewą (3:6, 6:4, 4:6) niedawno w Austin.

Magdalena Fręch - Graczewa RELACJA NA ŻYWO ONLINE WYNIK LIVE

Mecz Magdalena Fręch - Warwara Graczewa w 3. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w niedzielę 26 marca 2023. Początek meczu Fręch - Graczewa w Miami o godzinie 17 polskiego czasu. Portal SPORT.SE.PL zaprasza na relację na żywo z meczu Fręch - Graczewa w Miami Open.