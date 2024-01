Na takie słowa Huberta Hurkacza czekaliśmy! W ćwierćfinale z Rosjaninem będzie ogień

Rozstawiony w Melbourne z numerem dziewiątym Hurkacz nie stracił seta, chociaż musiał się trochę namęczyć, by odprawić grającego w AO dzięki dzikiej karcie Francuza. Kluczową sprawą dla polskiego gracza był oczywiście piorunujący serwis. 49 z 54 piłek wygrał przy swoim podaniu, zaliczył 11 asów. To była 30. wygrana Hubiego w turniejach Wielkiego Szlema. – Myślę, że rozegrałem dzisiaj dobry mecz. Serwowałem przyzwoicie. Od początku byłem naprawdę agresywny. W wymianach udawało mi się dominować. To dodało mi pewności siebie – powiedział Hurkacz reporterom po meczu.

Jak zauważają zagraniczne media, co prawda tenisową gwiazdą numer jeden w Polsce jest Iga Świątek, ale jej już nie ma w turnieju po sensacyjnym odpadnięciu w 3. rundzie i teraz to Hurkacz pisze nowy rozdział w historii polskiego tenisa. Jest pierwszym zawodnikiem znad Wisły, który doszedł do tego etapu Australian Open (w szóstym starcie w imprezie).

Kiedy dziennikarze przypomnieli Hurkaczowi, że zrobił właśnie kolejny wielki krok w dziejach polskiego tenisa, ten był początkowo… zaskoczony. Hubert nie był świadomy historycznego znaczenia zwycięstwa nad Francuzem.

Jak przyznał Hurkacz, ma nadzieję, że jego osiągnięcia pomogą zainspirować więcej osób do uprawiania tego sportu. Obecnie jest jedynym Polakiem znajdującym się w pierwszej 250-tce rankingu ATP Tour i jednym z zaledwie pięciu w czołowej 500-tce.

– To zdecydowanie bardzo, bardzo ekscytujące – powiedział Hubi o swojej drodze do ćwierćfinału. – Chciałbym, by więcej dzieci grało w tenisa i cieszyło się tym sportem. Myślę, że to świetna dyscyplina.

Hurkacz zapowiedział, że skoro tak dobrze idzie mu w Melbourne do tej pory, to ma coraz większą ochotę pokazać jeszcze więcej.

– Dotarcie do ćwierćfinału jest czymś wspaniałym, ale oczywiście mamy apetyt na więcej. Jestem dumny z mojego dzisiejszego występu i pracy naszego zespołu – dodał Hurkacz, którego spytano także jak zmieniał się jego tenis w ciągu ostatnich trzech lat, od kiedy w 2021 wystąpił w półfinale Wimbledonu.

– Zdobyłem duże doświadczenie, grając w tourze przez kilka lat i rywalizując z najlepszymi tenisistami na świecie – odparł polski ćwierćfinalista Australian Open. – Myślę, że mój serwis się poprawił, także return jest lepszy. Do tego głębsza jest moja znajomość tenisa oraz świadomość tego, co robię, poprawiłem się także fizycznie. Sądzę, że od tego czasu jestem lepszym graczem – podsumował Hubert Hurkacz.

