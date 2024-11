WTA Finals: Co decyduje o kolejności w grupie? Co musi się stać, żeby Iga Świątek wyszła z grupy?

Iga Świątek kontynuuje walkę w WTA Finals. Polska tenisistka szykuje się do kolejnego pojedynku. Po pokonaniu Barbory Krejcikovej (4:6, 7:5, 6:2), we wtorek 5 listopada zmierzy się z Coco Gauff. Amerykanka pokonała w pierwszym meczu Jessikę Pegulę 6:3, 6:2 i czeka na rywalizację z wracającą na kort Polką.

Świątek pokonała Czeszkę, ale na trybunach nie było zbyt wielu kibiców. Część fanów była z naszego kraju.

- Mecz był rozgrywany pierwszego dnia tutejszego tygodnia, a wczesna godzina rozpoczęcia meczu nie była sprzyjająca. Poza tym to pierwszy mecz turnieju, więc w kolejnych spotkaniach na pewno będzie lepiej. Finał zaplanowany jest na sobotę, więc hala z pewnością będzie zapełniona. Mam nadzieję, również polskimi kibicami. Wszyscy czekamy na finał z udziałem Polki, ale zdaję sobie sprawę, że ciężko jest wrócić na wysoki poziom po takiej przerwie – powiedział Robert Rostek, ambasador RP w Arabii Saudyjskiej w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Iga Świątek po raz pierwszy gra w turnieju z nowym trenerem Wim Fissette. Kibice z trybun dopytywali, gdzie jest trener Tomasz Wiktorowski.

- W trakcie meczu słyszałem, jak kibice skandowali: „Gdzie jest Tomek?”. Na pewno dla Belga to duże wyzwanie, ale to Iga powinna się wypowiedzieć w tej sprawie. W sporcie najważniejszy jest wynik. Póki co widać, że to wszystko się dopiero rozkręca i zaczyna wyglądać tak, jak powinno – dodał.

