Nie mogliśmy powstrzymać łez po tym co opublikowała Aryna Sabalenka. Żałobny wpis rywalki Igi Świątek

Aryna Sabalenka to bez wątpienia jedna czołowych tenisistek na świecie. Białorusinka w ostatnich tygodniach sezonu w 2024 roku zepchnęła z tronu Igę Świątek. 26-latka może pochwalić się jednym z najlepszych sezonów w historii swoich występów. Jednak w ostatnim turnieju - WTA Finals, Sabalenka nie była w stanie przypieczętować swojego panowania w najlepszy możliwy sposób, czyli zwycięstwa, ponieważ w finale musiała uznać wyższość rywalki - Coco Gauff.

Sabalenka mocno przygotowuje się do następnego sezonu, a w ostatnim czasie udostępniła specjalny materiał z wizyty u fizjoterapeuty, który zaniepokoił fanów 26-latki.

Wzruszający wpis Aryny Sabalenki. Wspomniała o zmarłym ojcu

Sabalenka dość często udostępnia materiały w mediach społecznościowych. Tym razem 26-latka wspomniała pamięć zmarłego ojca, który zmarł pięć lat temu. Białorusinka podpisała fotografię w następujący sposób: "Bardzo za tobą tęsknie, tato".

Liderka światowego rankingu po zwycięstwie z Qinwen Zheng w jednym z ostatnich finałów wspomniała o swoim ojcu na gorąco po meczu. - Czuję, że zawsze jest obok mnie, był dla mnie wszystkim. Jestem mu bardzo wdzięczna za wszystko, co dla mnie zrobił. Gdyby nie on, nie byłoby mnie tutaj. Ale teraz gram dla mojej siostry, która jest tutaj ze mną, ale też dla mamy, babci. Bardzo za nimi tęsknię. Oczywiście jesteśmy w kontakcie telefonicznym, ale to nie jest to samo - zaznaczyła Sabalenka.