Nowa wiadomość dotycząca Igi Świątek i Huberta Hurkacza. Kibice będą zachwyceni

Oprócz najlepszej polskiej dwójki zawodników w rozstawionej z numerem dwa ekipie biało-czerwonych znaleźli się Kamil Majchrzak, Maja Chwalińska, Jan Zieliński i Alicja Rosolska. Najwyżej rozstawieni są Amerykanie ze swoimi liderami Coco Gauff i Taylorem Fritzem. W składach 16 zespołów znalazło się siedem zawodniczek z "10" rankingu WTA i sześciu tenisistów z czołowej dwunastki listy ATP. Losowanie 3. edycji United Cup odbędzie się 21 października. Turniej zostanie rozegrany w dniach 27 grudnia – 5 stycznia.

Iga Świątek ma nowego trenera! Kim jest Wim Fissette?

Świątek, Hurkacz i spółka byli w finale

United Cup zastąpił rozgrywany w latach 2020–2022 ATP Cup, który był z kolei następcą Pucharu Hopmana. To ważny etap przygotowań do pierwszego w roku turnieju wielkoszlemowego Australian Open. Przed rokiem Polacy ze Świątek i Hurkaczem w składzie dotarli do finału, w którym przegrali z Niemcami. Przed dwoma laty polski zespół odpadł w półfinale.

Świątek po rozstaniu z Tomaszem Wiktorowskim przygotowuje się obecnie pod okiem nowego trenera Belga Wima Fissette do turnieju WTA Finals, który w dniach 2-9 listopada dbędzie się w Rijadzie. Także Hurkacz zakończył niedawno wieloletnią współpracę z amerykańskim trenerem Craigiem Boyntonem. Na razie jednak wciąż nie przedstawił nowego szkoleniowca.

Po raz ostatni mający w tym sezonie problemy zdrowotne Polak zagrał w sierpniu w US Open. Ostatnio wycofał się z turnieju w Bazylei, w którym przed rokiem dotarł do finału.