O której gra Iga Świątek mecz dzisiaj z Petrą Martić? Polka zacznie dziś po tym meczu! Wimbledon 7.07.2023

Na żywo Iga Świątek - Petra Martić Najnowsze wpisy relacji pojawiają się na górze Trwa już mecz Murray - Tsitsipas. Jest 6:7, 7:6, 6:4 Alcaraz pokonał właśnie Mullera. Zatem teraz jeszcze dokończenie meczu Murray - Tsitsipas (jest 2-1 w setach). Potem już mecz Igi Świątek Alcaraz prowadzi z Mullerem 6:4, 7:6, 3:3 Mecz Świątek - Martić zacznie się po meczu Alcaraz - Muller i dokończeniu meczu Murray - Tsitsipas (od stanu 2-1 w setach) Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Iga Świątek - Petra Martić w 3. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania ok. godziny 17.30

Iga Świątek już dzisiaj zagra z Petra Martić mecz w 3. rundzie Wimbledonu. PLAN GIER na dzisiaj uległ zmianie. Mecz Iga Świątek - Petra Martić w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w piątek 7 lipca ok. godziny 18.00-18.30, po dokończeniu meczu Murray - Tsitsipas (od stanu 2-1 w setach). Poniżej więcej informacji.

Iga Świątek i Petra Martić grały ze sobą dwa razy. Polka ograła Chorwatkę najpierw 6:1, 6:3 w Indian Wells w 2021, a ostatnio rozbiła ją 6:0, 6:3 w Madrycie, w tym sezonie. Atutem wysokiej Martić jest potężny serwis i mocny forhend. Jednak zmuszona do biegania popełnia błędy. W Madrycie Iga Świątek umiejętnie wymuszała kolejne pomyłki chorwackiej rywalki i teraz powinno być podobnie. Kilka lat temu trenerką Petry Martić była Polka Sandra Zaniewska.

Iga Świątek gra wspaniale i czeka już ma mecz w 3. rundzie Wimbledonu z Petrą Martić. Chorwatka wczoraj ograła 4:6, 6:3, 6:3 Francuzkę Diane Parry. Drabinka wygląda bardzo ciekawie i obiecująco. Jeżeli Polka pokona Chorwatkę, to w kolejnej rundzie zagra z Magdą Linette albo Belindą Bencic. Czy rzeczywiście jest tak, że Iga Świątek - tak jak mówi - w czasie turnieju w ogóle w nią nie patrzy, skupiając się tylko na najbliższym meczu? - To jest pokłosie pracy z psychologiem Darią Abramowicz i faktycznie ona nie patrzy w te drabinki. Sama sobie narzuciła taką zasadę, że robi konsekwentnie krok po kroku, skupiając się tylko na kolejnej przeciwniczce. To jest dobre i warto, żebyśmy wszyscy się tego uczyli - komentuje Tomasz Świątek, ojciec mistrzyni.

Iga Świątek po zwycięstwie 6:2, 6:0 nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo wciąż jest faworytką numer 1 do wygrania Wimbledonu. Jeszcze nie tak dawno temu Polka mówiła, że nie rozumie trawy. Teraz po serii świetnych występów bije od niej duża pewność siebie. Złapała luz i nauczyła się grać na tej nawierzchni. Potwierdziła to w meczu z Sorribes Tormo. - Iga cały czas dojrzewa jako tenisistka i do trawy też musiała dorosnąć. Teraz ma już kilka lat doświadczenia w tourze, a wcześniej tak naprawdę miała za sobą za mało treningów na trawie i dlatego tak to wyglądało - komentuje w rozmowie z Super Expressem" Tomasz Świątek, ojciec tenisistki.

Mecz Iga Świątek - Petra Martić w 3. rundzie Wimbledonu zostanie rozegrany w piątek 7 lipca. Początek meczu Świątek - Martić ok. godziny 18.00-18.30 polskiego czasu (po dokończeniu meczu Murray - Tsitipas od stanu 2-1 w setach). Transmisje TV z Wimbledonu na Polsacie Sport i innych sportowych kanałach Polsatu.