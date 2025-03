O której gra Magda Linette dzisiaj z Lindą Fruhvirtovą w Miami Open? Kiedy mecz w 3. rundzie?

Magda Linette wyraźnie łapie wiatr w żagle! Tenisistka z Poznania po dwóch świetnych meczach jest już w 3. rundzie Miami Open. Polka pokonała dwie mocne Rosjanki. Najpierw ograła 7:6, 6:2 Anastazję Pawluczenkową, a w czwartek dokładnie takim samym wynikiem zakończył się jej pojedynek z Jekateriną Aleksandrową. W Miami Magdzie Linette towarzyszy Agnieszka Radwańska, zwyciężczyni tego turnieju z 2012 roku. I widać, że rady krakowianki się przydają.

Magda Linette przyznała, że wiele czerpie od Agnieszki Radwańskiej. Poznanianka wymieniła elementy, które poprawiła przy starszej koleżance. - Więcej uwagi zwracam na oddawanie szybszych piłek. Zmieniłam nastawienie i zaczęłam więcej nad tym pracować. Właśnie mecze z Pawluczenkową i Aleksandrową pokazały, że zdecydowanie lepiej oddawałam te piłki. Na to Agnieszka kładzie bardzo duży nacisk - zdradziła Magda Linette w rozmowie z PAP. - Bardzo dużo rozmawiamy. Udziela mi się jej spokój i logiczne, bezemocjonalne podejście do gry. Pokazuje mi tenisowy świat z innej strony i to jest bardzo fajne. Ona rozumie moje emocje i nie ocenia mnie, a przecież mogłaby to robić.

Magda Linette - Linda Fruhvirtova w 3. rundzie Miami Open

Magda Linette w 3. rundzie Miami Open zagra z Lindą Fruhvirtovą (nr 215). Utalentowana Czeszka ma 19 lat, a do głównej drabinki przebiła się w kwalifikacjach. Potem pokonała kolejno 7:5, 4:6, 6:3 Amerykankę Claire Liu oraz 6:0, 6:2 Brazylijkę Beatriz Haddad Maię. Linette grała z Fruhvirtovą dwa razy, a bilans tej rywalizacji jest remisowy - 1-1.

Kiedy gra Linette kolejny mecz w Miami Open? O której godzinie?

Mecz Magda Linette - Linda Fruhvirtova w 3. rundzie Miami Open zostanie rozegrany w sobotę 22 marca 2025. Początek meczu Linette - Fruhvirtova ok. godziny 19.30-20.30 polskiego czasu (trzeci mecz od godz. 16 po Fernandez - Krueger i Baptiste - Osaka). Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

