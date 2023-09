Remigiusz Mróz kompletnie zaskoczył w sprawie Igi Świątek. Po swojemu skomentował jej porażkę, co za porównanie

Iga Świątek rządziła w kobiecym tenisie przez 75 tygodni – tylko dwie zawodniczki w historii utrzymywały się dłużej na pozycji liderki po pierwszym jej objęciu. W tym czasie wygrała 9 turniejów, w tym 3 wielkoszlemowe i wygrała 97 meczów, przegrywając tylko 16. Teraz Polka odpadła z US Open przed ćwierćfinałem i nie obroni swojego tytułu, a w poniedziałek już na pewno straci 1. miejsce w rankingu WTA. Wielu ekspertów wskazuje obecnie, jakie problemy dręczą Igę Świątek w jej grze i co to może oznaczać w najbliższych tygodniach i miesiącach. Ale wiele osób okazuje jej wsparcie w tym momencie i docenia to, czego do tej pory dokonała. Jedną z takich osób jest Remigiusz Mróz, znany polski pisarz powieści kryminalnych.

Takiego komentarza Iga Świątek nie mogła się spodziewać

W sposób satyryczny całą sytuację skomentował profil Make Life Harder, słynący właśnie z tego typu materiałów. – Ale piękna to była seria. 75 tygodni jako liderka WTA, w tym czasie rekord 97-16, 9 tytułów, w tym 3 szlemy. Ja w tym czasie dwa razy wyniosłem śmieci – czytamy na profilu.

Remigiusz Mróz postanowił odnieść się do tego wpisu w swoim stylu – Ona w tym czasie wygrała więcej turniejów, niż ja wydałem książek – skomentował pisarz, którego wpis udostępniony przez Make Life Harder cytuje Eurosport. Jest to oczywiście nawiązanie do faktu, że Mróz jest niezwykle płodnym autorem – 36-latek napisał ponad 30 książek z różnych gatunków literackich.

