Świat tenisa nie przeszedł obojętnie obok tego, co spotkało Igę Świątek. Mówią jednym głosem

Iga Świątek przed trudnym zadaniem. Wszyscy to dostrzegli

Iga Świątek poprawiła swój dorobek punktowy na tegorocznym Australian Open. W 2024 roku turniej ten poszedł zdecydowanie nie po jej myśli, ponieważ wówczas zakończyła rywalizację na 3. rundzie. Tym razem dotarła do półfinału i wyrównała swoje największe osiągnięcie na kortach w Melbourne. Z drugiej jednak strony trudno mówić o dużym sukcesie – Polka przez wiele miesięcy była liderką rankingu WTA i wciąż aspiruje do miana najlepszej tenisistki na świecie, więc oczekuje się od niej, że jeśli ma na rakiecie piłkę meczową o wejście do finału przy własnym podaniu, to ją wykorzysta. A tak się nie stało i to Madison Keys wywalczyła sobie później prawo do gry w finale i pokonała w nim Arynę Sabalenkę, która broniła tytułu.

Iga Świątek zaczyna walkę w Katarze! Rusza WTA 1000 Doha

Przed kolejnym turniejem Iga Świątek znalazła się w sytuacji podobnej do tej, w jakiej była Białorusinka przed Australian Open. Polka w Dosze będzie broniła tytułu, a więc i 1000 punktów ze swojego rankingu. Światowe media zauważyły że Polkę spotkał niemały pech, jeśli chodzi o losowanie – drabinka układa się dla niej naprawdę mocno już od samego początku. Polka już w 2. rundzie (w 1. ma wolny los) zmierzyć się może z Marią Sakkari (WTA 29.), a następnie jej rywalkami mogą być Donna Vekić (WTA 19.), wicemistrzyni olimpijska, czy też Julia Putincewa (WTA 21.) lub Linda Noskova (WTA 39.). Dwie ostatnie wygrywały z Polką w ostatnim czasie w turniejach Wielkiego Szlema – Kazaszka pokonała ją na Wimbledonie 2024, a Czeszka w Autralian Open 2024. – Świątek przed trudną drogą do obrony tytułu – pisze poral puntodebreak.com. – Świątek w trzeciej rundzie może spotkać Julię Putincewą, która sprawiła jej niespodziankę w Wimbledonie w zeszłym roku. Linda Noskova, która również sprawiła jej kłopoty w przeszłości, także jest potencjalną przeciwniczką – czytamy z kolei na sportskeeda.com.

