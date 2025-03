"Super Express" poprosił zespół Igi Świątek o komentarz do przykrego incydentu. Oto oświadczenie przesłane nam przez Darię Sulgostowską, PR-menedżerkę tenisistki: Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet. Monitorujemy sieć, aby wyłapywać tego typu sprawy. Czym innym jest konstruktywna krytyka, a czym innym groźby, mowa nienawiści czy wręcz przeszkadzanie w treningach – na to nie może być przyzwolenia. Zgłosiliśmy sprawę organizatorowi turnieju, jak również WTA, które zareagowały natychmiast i podjęły dodatkowe środki ostrożności, jak na przykład dodatkowa ochrona, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Zapewnienie bezpieczeństwa zawodnikom i zawodniczkom jest najważniejsze, to oni stoją w centrum wydarzeń, a naszym zadaniem jest ich po prostu chronić.

Iga Świątek nękana w Miami przez hejtera

W sportowym portalu BBC ukazał się artykuł na temat ostatniego incydentu z udziałem kibica, który nękał naszą tenisistkę. Czytamy tam m.in.:



Pięciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa Iga Świątek otrzymała zwiększoną ochronę po tym, jak agresywny i kpiący z niej fan werbalnie znieważał ją podczas Miami Open. 23-letnia Świątek była napastowana przez mężczyznę podczas treningu w sobotę. Uważa się, że mężczyzna wykrzykiwał osobiste obelgi pod adresem rodziny Świątek. Przedstawiciele tenisistki numer dwa na świecie powiedzieli BBC Sport, że mężczyzna wcześniej wysyłał jej obraźliwe wiadomości online za pośrednictwem mediów społecznościowych. „Incydent w Miami wydaje się być bezpośrednim przejściem od werbalnej agresji online do nękania w prawdziwym świecie” – oświadczył zespół polskiej zawodniczki. „Mężczyzna Był agresywny i kpiący”.

Jak podkreślono, team Igi zgłosił incydent organizatorom turnieju. BBC zauważa, że sytuacja miała miejsce miesiąc po tym, jak Brytyjka Emma Raducanu została zaatakowana przez prześladowcę podczas turnieju w Dubaju.

Przypomniano przy okazji, że Światek niedawno opowiedziała we wpisie internetowym o emocjonalnym cierpieniu, z jakim musiała się zmierzyć w ostatnich miesiącach, po odbyciu miesięcznego zawieszenia za doping oraz o niechęci do wchodzenia na kort.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa w Miami dla Igi Świątek

– Bezpieczeństwo jest priorytetem. Monitorujemy sieć, aby wyłapywać tego typu problemy – powiedziała jej rzeczniczka. – Konstruktywna krytyka to jedno, a groźby, mowa nienawiści, a nawet zakłócanie spokoju podczas treningu to drugie, nie można tego tolerować.

Aferę wokół Igi Świątek zauważył także Reuters. Agencja powtórzyła przekaz BBC, wspominając o zaczepkach i agresywnych słowach wykrzykiwanych przez fana w stronę byłej liderki rankingu.

Organizatorzy turnieju i WTA zareagowali szybko, wprowadzając dodatkowe środki bezpieczeństwa wokół Igi. Świątek tymczasem dotarła do ćwierćfinału Miami Open, gdzie w środę (26.03) wieczorem zmierzy się z filipińską nastolatką Alexandrą Ealą.