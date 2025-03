W takich luksusach mieszka Iga Świątek w Miami! Słynną plażę ma tuż obok! ZDJĘCIA

To już się staje tradycją. W czasie dużych turniejów Iga Świątek mieszka w najlepszych hotelach, które chwalą się pobytem Polki, reklamując swoje usługi. Wszystko w ramach umowy partnerskiej, w ramach której tenisistka uczestniczy też w spotkaniu z hotelowymi gośćmi, pozując do wspólnych zdjęć i rozdając autografy. W trakcie US Open Iga Świątek zamieszkała w kultowym nowojorskim The Plaza, a w Miami gości w Ritzu, na północnym krańcu słynnej Miami Beach. W luksusowym hotelu Polka może oczywiście korzystać ze SPA, siłowni, basenu czy restauracji specjalizującej się w owocach morza. Nasza gwiazda bardzo lubi spacerować po plaży, a na nią ma dosłownie sto metrów. Poniżej galeria zdjęć.

O której gra Iga Świątek w ćwierćfinale Miami Open?

Mecz Iga Świątek - Alexandra Eala w ćwierćfinale Miami Open 2025 zostanie rozegrany w środę 26 marca. Początek meczu Świątek - Eala o godzinie 18 polskiego czasu. Transmisje TV z turnieju kobiet Miami Open na antenie Canal+ Sport 2.

