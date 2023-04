Takiej opinii o Idze Świątek jeszcze nie było. Legenda tenisa nie pozostawiła złudzeń, stanowczy przekaz

Fatalne wiadomości dla kibiców Igi Świątek! Zaskakująca prośba Polki, co z meczem w Stuttgarcie?

Iga Świątek w ostatnich tygodniach musiała zrobić sobie przymusową przerwę od występów na tenisowej scenie, a spowodowane było to urazem, który musiała wyleczyć. Niezmiennie jednak pozostaje liderką rankingu WTA i wciąż będzie postrzegana, jako kandydatka numer jeden do zwycięstw w turniejach, w których będzie brała udział. Mimo braku gry o Świątek i tak mówiło się sporo, bo w przypadku gwiazdy sportu inaczej być nie może.

Legenda wypowiedziała się o Świątek. Zaskakująca opinia

Niedawno okazało się, że reprezentantka Polski znalazła się na liście stu najbardziej wpływowych ludzi według magazynu "Time". To spore wyróżnienie dla tak młodej osoby. Sylwetkę Świątek przedstawiła Mikaela Shiffrin, która w pięknych słowach opisała tenisistkę. - Kiedy Iga Świątek gra w tenisa, na myśl przychodzą trzy rzeczy: piękno, siła i prawda. W drodze na szczyt tej dyscypliny - i sportu ogólnie - Iga pokazała wrażliwość i odwagę. Bez wytchnienia dąży do rozwoju. Nie zapomina o tych, którzy ją wspierają, ale też nie umniejsza własnych dokonań, własnej pracy - można przeczytać w magazynie.

Na postępowanie Świątek uwagę zwrócił również były amerykański tenisista, Andy Roddick. Jest on zachwycony tym, jak Polka promuje tenis, jednak pokusił się o mało popularną opinię i stwierdził, że Świątek wciąż jest niedoceniana. - Jest wiele zawodniczek, które za dużo mniejsze osiągnięcia niż Iga Świątek są bardziej doceniane. Cieszę się, że znalazła miejsce na liście Time'a, gdyż na to zasłużyła. Jest super profesjonalistką, odnajduje swoje miejsce poza kortem. Uwielbiam to - powiedział Amerykanin.

