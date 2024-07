Tym różni się Agnieszka Radwańska od Igi Świątek. Gwiazda wszystko przyznała, znacząca różnica!

Radwańska brutalnie szczera. Przyznaje, że nie lubi tego, co uwielbia Iga Świątek

Agnieszka Radwańska postanowiła powiedzieć, czym różni się od Igi Świątek. Gwiazda tenisa w rozmowie z "Polską Agencją Prasową" powiedziała wprost o tym, że jest jedna cecha, która rozróżnia ją od obecnej liderki światowego rankingu. Te słowa nie pozostawiają cienia wątpliwości!

Agnieszka Radwańska szczerze o swojej karierze. Tym różni się od Igi Świątek

Jak wiadomo, Świątek upodobała sobie grę na mączce i to właśnie na tego typu nawierzchni lubi grać najbardziej. Zupełnie inaczej było z Agnieszką Radwańską. Jak powiedziała była reprezentantka Polski, to właśnie grając na trawie czuła się najlepiej.

- Gra na trawie zawsze była dla mnie ogromną przyjemnością. Nawet teraz, po dwóch minutach treningu, ja już wiem, o co chodzi (...) Myślę, że trawa jest ogólnie bardzo zero-jedynkowa. Albo się ją lubi, albo nie. Nie ma nic pomiędzy. Jest czas, aby grać i do innych nawierzchni się przyzwyczaić. Trawę trzeba rozumieć, z trawą trzeba współpracować. Faktycznie gra na niej jest inna. Trzeba swoją grę zmienić troszkę, aby trawa dawała nam przewagę, współdziałała z nami. Ja z tym nigdy nie miałam problemu. Trawa to była moja nawierzchnia - powiedziała Agnieszka Radwańska w rozmowie z "Polską Agencją Prasową".

- Trawa była dla mnie ulgą po mączce. Zawsze żałowałam, że sezon na trawie jest taki krótki. Nie dało się nigdy dużo grać przed Wimbledonem, a po nim już nie było turniejów. Wystarczało mi pół treningu na trawie, żeby wiedzieć, że jestem na swoim miejscu - przyznaje Radwańska.