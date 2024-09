Udany start Magdy Linette w Hua Hin. Nie poszła w ślady najgroźniejszej rywalki

Magda Linette awansowała do 1/8 finału turnieju w Hua Hin

Rozstawiona z numerem czwartym Magda Linette awansowała do 1/8 finału turnieju WTA na kortach twardych w Hua Hin w Tajlandii. We wtorek polska tenisistka wygrała z Ukrainką Łesią Curenko 6:2, 7:5. To było czwarte spotkanie tych zawodniczek i druga wygrana Linette. 32-letnia obecnie Polka i trzy lata starsza Ukrainka pierwszy raz mierzyły się 13 lat temu w imprezie rangi ITF w Opolu. Curenko była wówczas najwyżej rozstawiona, ale niespodziewanie wygrała Linette. Ukrainką górą była w 2022 roku w Eastbourne i w 2024 w Miami.

Tym razem to Linette była faworytką i potwierdziła to w pierwszym secie. Już przy pierwszej okazji przełamała Curenko, a kolejne cztery gemy kończyły się wygranymi returnującej. Dopiero w siódmym gemie Polka utrzymała podanie, a następnie jeszcze raz przełamała Ukrainkę, zamykając seta wynikiem 6:2. W drugiej partii tenisistki zaczęły od wygranych gemów serwisowych, ale od stanu 1:1 ponownie rozpoczęły festiwal przełamań. Przy wyniku 3:3 to faworytka z Polski utrzymała podanie, a następnie wyszła na 5:3. Nie wykorzystała jednak własnego serwisu i późniejszej piłki meczowej przy podaniu rywalki. Zrobiło się 5:5, ale to do Linette należało ostatnie słowo. Przełamaniem na 7:5 wywalczyła awans do 1/8 finału.

Kolejną rywalką Polki będzie Słowaczka Rebecca Sramkova albo reprezentantka gospodarzy, Mananchaya Sawangkaew, która do turnieju głównego przebiła się przez kwalifikacje. Warto przypomnieć, że w 2020 roku Linette wygrała już turniej w Hua Hin. Tym razem jest rozstawiona z "4" i już w pierwszej rundzie straciła teoretycznie najmocniejszą rywalkę. Rozstawiona z numerem pierwszym Dajana Jastremska niespodziewanie przegrała z niżej notowaną Japonką Mai Hontamą (6:7, 5:7).