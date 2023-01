Ujawniono zarobki Igi Świątek i Huberta Hurkacza w United Cup! Nieźle się obłowili!

Ekspert nie ma wątpliwości co do Igi Świątek. Wie, kto może zatrzymać Polkę, powiedział to wprost

Dla Igi Świątek minione dni miały słodko-gorzki smak. Najpierw były łzy rozpaczy w półfinale United Cup, ale zaraz potem wielkie zwycięstwo w plebiscycie „PS” na sportowca roku. – Wiem, że gówniara z paletką dostarczyła emocji w ubiegłym sezonie – podsumowała w swoim stylu wyróżnienie Iga Świątek, nawiązując do popularnych memów w internecie. Liderka rankingu WTA wycofała się z turnieju WTA w Adelajdzie. Oficjalny powód to kontuzja prawego barku, ale nie ma powodów do obaw. Po awansie do półfinału United Cup wiadomo było, że zespół Polki podejmie taką decyzję, bo tenisistka potrzebuje teraz czasu na odpoczynek i spokojne przygotowania do Australian Open (początek 16 stycznia). Iga Świątek jest już w Melbourne, gdzie wzięła już udział w pierwszych treningach na obiektach Australian Open.

Tymczasem na oficjalnych stronach WTA i ATP w profilach zawodników podsumowano zarobki tenisistów w United Cup. Premie były uzależnione od pozycji w rankingu danych zawodników, zwycięstw indywidualnych i całej drużyny, rozegranych meczów. Najwięcej w polskim zespole zarobiły gwiazdy, Iga Świątek – 384,3 tys. dol., czyli ok. 1,69 mln zł, a Hubert Hurkacz – 214,8 tys. dol. (ok. 945 tys. zł). Poniżej zarobki naszych singlistów w United Cup.

Iga Świątek – 384 375 dolarów amerykańskich

Hubert Hurkacz – 214 875

Magda Linette – 146 625

Daniel Michalski – 33 025

Kacper Żuk – 24 025