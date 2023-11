Wielka rywalka Igi Świątek wznawia karierę! Była liderka rankingu zagrozi Polce?

Co za bogactwo

Naomi Osaka potwierdziła, że wróci do gry po 15 miesiącach przerwy w karierze. Sezon 2024 rozpocznie w turnieju Brisbane International. Czterokrotna mistrzyni Szlemów (po dwa razy wygrała US Open i Australian Open) ostatni mecz rozegrała w Tokio pod koniec września 2022 r. 26-letnia Osaka w lipcu 2023 r. urodziła córkę Shai. Zaraz potem zapowiedziała powrót do gry. Wcześniej zmagała się z depresją.

- Jestem bardzo podekscytowana powrotem na kort i rywalizacją – powiedziała Naomi Osaka. - Zawsze uwielbiałam rozpoczynać sezon w Brisbane i nie mogę się doczekać powrotu. To wspaniały turniej, który przygotuje mnie do dalszej części sezonu - dodała była liderka rankingu WTA.

Naomi Osaka i Iga Świątek zaprzyjaźniły się, kiedy nastoletnia Polka wkraczała do wielkiego świata tenisa, a Japonka była już wielką gwiazdą. Trenowały razem, były razem na obiedzie, w czasie pandemii gawędziły razem na wideoczacie. Potem wraz z problemami mentalnymi Osaki i kolejnymi sukcesami Świątek te relacje nie były już tak bliskie. W ich ostatnim meczu Polka zdemolowała Japonkę 6:4, 6:0 w finale Miami Open 2022, kompletując słoneczny dublet i wskakując na tron liderki, który opuściła Ashleigh Barty, kończąc karierę.