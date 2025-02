Tyle zapłacono za kolację z Robertem Lewandowskim i resztą. Znamy dokładne kwoty piłkarskich aukcji WOŚP

Po latach piłkarskiej tułaczki szykuje się do pracy w rodzimym futbolu, zamiary ma ambitne. „Chcę zmieniać!” [ROZMOWA SE]

Dzięki inicjatywie PZPN i hojności kibiców polskiego futbolu zebrano sporą kwotę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacje piłkarskich atrakcji już się zakończyły i pozwoliły na wsparcie charytatywnej misji. Poniżej przedstawiamy "piłkarskie" licytacje. Co i za ile. Kibice nie szczędzili grosza...

Mecz w loży Prezesa PZPN Cezarego Kuleszy

Pierwsza z aukcji dotyczyła zaproszeń VIP na mecz reprezentacji Polski w ramach kwalifikacji do mistrzostw świata w 2026 roku. Zwycięzcy aukcji będą mieć szansę przeżycia meczu w loży prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, oraz będą mieli okazję zwiedzić stadion przed samym spotkaniem. Aukcja zakończyła się imponującą kwotą 35 250 zł, która trafiła na rzecz WOŚP.

Kolacja z reprezentacją Polski

Kolejna aukcja zyskała ogromne zainteresowanie fanów, którzy marzyli o bezpośrednim spotkaniu z kadrowiczami. Zwycięzca będzie okazję zjeść kolację z reprezentantami Polski w pierwszym dniu zgrupowania drużyny. Dodatkowo dostanie spersonalizowaną koszulkę z numerem. Aukcja zakończyła się kwotą 30 250 zł.

Trening z piłkarską kadrą kobiet

Dla wielu kibiców piłka nożna to nie tylko pasja, ale także marzenie o byciu częścią reprezentacji narodowej. W ramach aukcji na rzecz WOŚP, uczestnicy mieli okazję wziąć udział w treningu kobiecej reprezentacji Polski, która latem weźmie udział w mistrzostwach Europy. Zwycięzca aukcji, który miał szansę poczuć się jak zawodniczka narodowej drużyny, zapłacił za tę niezapomnianą chwilę 13 250 zł.

Finał Pucharu Polski od kulis

Finał Pucharu Polski to jedno z najważniejszych wydarzeń w polskim futbolu, mecz zawsze wzbudza ogromne emocje wśród kibiców, a dzięki aukcji WOŚP zwycięzca będzie mógł zobaczyć to widowisko "od kuchni". Aukcja obejmowała m.in. wniesienie głównego trofeum przed rozpoczęciem finałowego meczu, podwójny bilet VIP na to spotkanie oraz zwiedzanie stadionu w dniu meczu. Całość została wylicytowana za 10 250 zł.