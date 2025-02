Roman Kosecki tego wymaga od Goncalo Feio

Po ostatnim występie zaregował Roman Kosecki. Były reprezentant Polski i gracz warszawskiego klubu odniósł się do pracy i zachowania portugalskiego trenera. - Goncalo weź ty się człowieku trochę w głowę walnij i się zastanów, gdzie ty jesteś - powiedział Roman Kosecki w programie Cafe Futbol w Polsacie Sport. - Weź się do roboty i ułóż tę drużynę, bo mamy za chwilę puchary i graj o mistrzostwo. Ja jako legionista bym cię bardzo oto prosił. A właścicieli klubu: weźcie człowieka do pokoju i porozmawiajcie z nim trochę. A kibicom mówię: panowie, kibicujmy naszej drużynie do końca. Do końca, a nie, że robimy protesty itd. Chłopaki grają. Oczywiście mamy swoje problemy, ale rozwiążmy je w swoim gronie. Ale nie możemy w ten sposób się zachowywać. Nie brońcie człowieka, który po prostu robi straszną burdę w tym naszym klubie, w Legii - ocenił.

Były kadrowicz ma nadzieję, że Legia się pozbiera, że trener Goncalo Feio poukłada grę stołecznej drużyny i nie będzie marudził i szukał wymówek. - Jestem legionistą i po prostu nie mogę tego znieść, to co się dzieje - tłumaczył Kosecki w Polacie Sport. - Dlatego Goncalo niech się weźmie, konsekwentnie to, co robi. Niech się wszyscy temu przyjrzą, bo nie ma tak, że ja nie biorę odpowiedzialności. No co, ja nie mam piłkarzy. To jest właśnie ten trener, który mówi: ja nie mam zawodników, ja nie mam tego, kupcie mi Cristiano Ronaldo może co? Kogo jeszcze? Messiego jeszcze mi tu sprowadźcie. Kogo jeszcze chcemy? Ludzie, masz, prowadź. Odpowiadasz za tę drużynę. Nie pasuje? To co na konferencji: jeżeli ja tu jestem problemem, to mogę odejść. No to odejdź - wyznał wprost legendarny piłkarz.

