Gikiewicz zły i sfrustrowany

Wyraz swojego niezadowolenia i frustracji Gikiewicz dał po meczu w rozmowie przed kamerami Canal + Sport. - Po takim meczu czuję się fatalnie, żal mi kibiców. Ale wydaje mi się, że coś musi wybuchnąć, coś musi się zdarzyć, bo tak nie przystoi prezentować się Widzewowi i wszystkim zawodnikom – powiedział „Giki”, i z każdym wypowiadanym zdaniem denerwował się coraz bardziej.

- Trener odpowiada za wszystko, ale to my piłkarze robimy błędy. Jutro mamy dzień wolny, trzeba przyjść do szatni, pier *** ręką i ze sobą rozmawiać, bo najłatwiej pójść i siedzieć w domu [...] Musimy rozmawiać jak mężczyźni, czasami ktoś musi coś powiedzieć, czasami uderzyć - za przeproszeniem - ręką w stół czy jakkolwiek. To jest gra dla mężczyzn, mamy za dużo grzecznych chłopców w szatni, bo jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy się głaskać, a to już jest ten moment, żeby pier*** ręką w stół i zakończyć temat – denerwował się coraz bardziej. Gikiewicz nie był bez winy w tym meczu, bo w 8. min źle wznowił grę podaniem do Frana Alvareza, a chwilę później Rafał Kurzawa umieścił piłkę w siatce.

Pikują w dół tabeli

Widzew, który zdobył jeden punkt na wiosnę jest coraz bliżej strefy spadkowej. Aktualnie zajmuje 12. miejsce mając 26 punktów, tylko o cztery niż otwierająca strefę spadkową Puszcza Niepołomice. Czy na słabą grę Widzewa wpływ ma to, że klub w dalszym ciągu nie przedłużył umowy z trenerem Myśliwcem.

- Wychodząc na boisko nie myślisz, czy trener Myśliwiec będzie trenerem od 1 lipca czy nie, no bez jaj - jasno stawia sprawę bramkarz Widzewa. Po fatalnej serii w ostatnich meczach pozycja Myśliwca stała się niepewna i nie wiadomo, czy szefowie Widzewa zamiast podpisać nową, to nie rozwiążą obecnej umowy (ważna do 30 czerwca 2025), bo już pojawiają się takie plotki.

UPS! Rafał Gikiewicz mógł nieco lepiej wyprowadzić tę piłkę... Pogoń takich błędów nie wybacza! Rafał Kurzawa otwiera wynik spotkania