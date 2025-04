Dlaczego Legia wygrała w Katowicach? Trener GKS-u wskazał konkretną przyczynę, komplementy dla rywala

Goncalo Feio wyjaśnił, za co został ukarany żółtą kartką w Katowicach. Absurd? „Po raz pierwszy w życiu”

- Wielkie gratulacje dla Rafała Góraka, jego sztabu i piłkarzy – na pomeczowej konferencji trener Goncalo Feio, dość niespodziewanie, sam wywołał temat postawy GKS-u Katowice w całym sezonie. - Gratuluję beniaminkowi sposobu, w jaki zadomowił się w ekstraklasie. Gratuluję konsekwencji; stylu jaki prezentuje; jakości w wielu momentach – dodawał portugalski szkoleniowiec Legii.

Rafał Górak porcję komplementów pod adresem swego sobotniego vis-a-vis posłał jeszcze przed meczem - Cenię Goncalo Feio za to, w jaki sposób grają jego drużyny. Zawsze są taktycznie bardzo dobrze przygotowane do meczów – mówił trener katowiczan. Jak pokazało boisko, jego podopieczni na owo dobre przygotowanie rywala nie znaleźli skutecznego sposobu.

- Gratuluję rywalom, którzy wygrali zasłużenie – potwierdzał Górak. - My musimy z takich meczów jak najwięcej wyciągać. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że przy jakości piłkarzy Legii, nasze dość proste błędy mogą kosztować bardzo dużo – dodawał opiekun GieKSy.

Rafał Górak o przyczynach porażki GKS-u z Legią

- Mocno zapracowaliśmy sami na stratę pierwszej i drugiej bramki – trener gospodarzy przywoływał okoliczności błyskawicznych dwóch trafień warszawskiej drużyny. - Jeśli coś mogło denerwować w 1. połowie, to były to nasze straty na własnej połowie. Intensywność piłkarzy Legii stoi na najwyższym poziomie w lidze. W takich okolicznościach, kiedy my zachowujemy się nieco frywolnie z piłką przy nodze czy podajemy niedokładnie, przeciwnik jest bardzo skuteczny – analizował Górak.

Legia szybko podkręca tempo! Goncalves i Shkurin pokonują bramkarza gospodarzy w odstępie ledwie dwóch minut 🔥⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT 3 i w serwisie CANAL+: https://t.co/zr8n1cU2RX pic.twitter.com/zNHRQxH8uB— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 26, 2025

Z porażki nie robił jednak wielkiej sprawy. - Pod względem ducha gry i jakości było to spotkanie bardzo dobrze. Byłbym obłudny, gdybym jednak nie pogratulował moim zawodnikom. Podnieśli ten mecz, szukaliśmy wyrównania, byliśmy blisko zdobycia drugiej bramki – podkreślał. I właśnie w kontekście przebiegu spotkania po zmianie stron pojawił się jedyny rozdźwięk między ocenami obu szkoleniowców. - Gdybym był trenerem Legii, nie mówiłbym, że jego drużyna ten mecz w 2. połowie kontrolowała – tak Górak skomentował wygłoszone wcześniej słowa Goncalo Feio.