Wyciekło nagranie z Igą Świątek na treningu. Wyglądało to bardzo słabo, fani mają powody do zmartwień?

WTA Finals: Wtopa organizatorów?!

WTA Finals rusza już w ten weekend. Wszystkie zawodniczki pojawiły się już w Rijadzie i są gotowe do walki o ostatnie trofeum do zdobycia w tym sezonie. Wśród zawodniczek jest oczywiście także Iga Świątek, która rozegra pierwszy turniej z nowym trenerem. Polka wraca na kort po kilku tygodniach przerwy. Fani mają powody do zadowolenia. Widać, że na twarzy Świątek gości szeroki uśmiech i towarzyszy jej znakomity humor.

Iga zaprezentowała się już na korcie podczas specjalnego treningu z Aryną Sabalenką. Zawodniczki pozowały także do wspólnych zdjęć w ramach wyjątkowej sesji zdjęciowej. Po opublikowaniu grupowej fotografii fani momentalnie zauważyli jedną rzecz.

W centrum zdjęcia znalazło się trofeum, przy którym stała Iga Świątek i Qinwen Zheng. Fani momentalnie dopytywali, dlaczego po drugiej stronie pucharu nie znalazła się liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka. To ona i Iga Świątek będą faworytkami do końcowego triumfu.

Kiedy rusza WTA Finals?

Zmagania kończące sezon odbędą się w stolicy Arabii Saudyjskiej Rijadzie. Pierwsze mecze zaplanowano na sobotę 2 listopada. Iga Świątek rozpocznie zmagania w niedzielę od meczu z Barborą Krejcikovą.

Iga Świątek - Barbora Krejcikova. Kiedy mecz WTA Finals? O której godzinie?

Wielki finał WTA Finals zaplanowano na 9 listopada. Tytułu sprzed roku broni Iga Świątek, która wraca na kort po kilku tygodniach przerwy.