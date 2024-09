Zauważyli to u Igi Świątek. Szczegół, który przykuł uwagę eksperta. Polka może dokonać wielkiej rzeczy

US Open 2024 PREMIE Ile zarobiła Iga Świątek za 4. rundę US Open Nagrody pieniężne

Paradoksalnie najtrudniejszym meczem dla Igi Świątek podczas trwającego US Open był mecz pierwszej rundy z Kamillą Rachimową. 23-latka postawiła się reprezentantce Polski i panie na korcie spędziły blisko dwie godziny. Zdecydowanie szybciej Świątek poradziła sobie z Eną Shibaharą, a większych problemów ze zwycięstwem nie miała również w meczu trzeciej rundy z Anastazją Pawluczenkową. W nocy z poniedziałku na wtorek Polka zagra w IV rundzie z Ludmiłą Samsonową i znów będzie faworytką do zwycięstwa. Zwłaszcza, że z meczu na mecz gra Świątek wygląda lepiej.

Zauważyli to w grze Świątek

Podkreśla to były tenisista Michał Dembek, który bardzo pozytywnie ocenił mecz Polki z Pawluczenkową. - To był dobry mecz Igi. Warto ją pochwalić, że idzie do przodu, jeśli chodzi o regularność i stabilność jej gry. Pojawiają się naprawdę dobre wykończenia akcji z tych łatwiejszych piłek, jest coraz mniej niewymuszonych błędów i to naprawdę bardzo cieszy - podkreślił w rozmowie z portalem WP SportoweFakty Dembek. Były tenisista zauważa, że na coraz lepszą postawę Świątek może wpływać to, że przed US Open nie było zbyt wielkich oczekiwań.

Świątek się rozkręca

- Wygląda na to, że po trochę niemrawym początku Iga odzyskuje odpowiedni rytm. Brak oczekiwań sprawia, że jest już w czwartej rundzie i patrząc na drabinkę, oczywiście wiele się może zdarzyć, bo już podczas igrzysk myśleliśmy, że ona się otwiera i będzie złoto, więc nie chcę wybiegać w przyszłość, ale myślę, iż mogą czekać ją naprawdę dobre rzeczy, jeśli będzie tak krok po kroku szła do przodu - ocenił były tenisista.