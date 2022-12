Znamy całą prawdę o wykształceniu Igi Świątek. Odwlekała to ponad rok, czuje dumę

Kariera Świątek błyskawicznie nabrała niesamowitego rozpędu. W wieku 21 lat raszynianka ma już na koncie trzy wielkoszlemowe triumfy, a do tego od ponad 8 miesięcy jest zdecydowaną liderką rankingu WTA. O jej talencie wiadomo było od dawna, ale mało kto przypuszczał, że Iga tak szybko wejdzie na najwyższy poziom. U progu nowego sezonu to właśnie ona jest punktem odniesienia dla innych tenisistek. Wszystkie zawodniczki trenują po to, by zdetronizować Świątek i przejąć palmę pierwszeństwa. Po raz pierwszy świat usłyszał o Polce na dobre w październiku 2020 r. po sensacyjnym triumfie w Roland Garros. Jednak już rok wcześniej pojawiła się w zawodowym tourze, gdzie szybko przebiła się do TOP 100, mimo że występy na kortach łączyła z nauką w szkole średniej!

Znamy całą prawdę o wykształceniu Igi Świątek. Odwlekała to ponad rok

Świątek swoją przygodę z edukacją zakończyła jak na razie po maturze 2020. Właśnie wtedy oficjalnie odebrała wykształcenie średnie, a egzamin dojrzałości poszedł jej śpiewająco. Maturę podstawową z języka polskiego napisała na 83%, a na egzaminie z matematyki i języka angielskiego nie popełniła żadnego błędu! Nieco gorzej poszły jej rozszerzenia. Z angielskiego, którym biegle posługuje się w tourze, uzyskała 96%, a matematykę napisała na 66%. Z tego przedmiotu liczyła na więcej, jednak i tak odczuwa dumę ze swoich wyników. Opowiedziała o tym po odebraniu oryginalnego świadectwa maturalnego... 14 miesięcy po egzaminach.

- Kiedy, delikatnie mówiąc, brakuje Ci czasu i odbierasz świadectwo maturalne 14 miesięcy po maturze. Ale duma jest tak czy siak - skomentowała Iga w mediach społecznościowych. Pisząc maturę w Autorskim Liceum Ogólnokształcącym nr 42 w Warszawie, Świątek dopiero co przedarła się do TOP 50 rankingu WTA. Kilka miesięcy później wygrała pierwszego Szlema, a odbierając świadectwo, była już w czołowej "10". Obecnie nic nie zapowiada tego, by miała spaść z fotela liderki i głośno mówi się o jej kolejnych wielkoszlemowych triumfach. 21-latka postanowiła na razie skupić się na karierze, ale nie wyklucza, że w przyszłości rozpocznie studia i uzyska wykształcenie wyższe.

QUIZ. Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 11 Gdzie urodziła się Iga Świątek? W Warszawie W Krakowie W Poznaniu We Wrocławiu Dalej

i Autor: Instagram/Iga Świątek Świadectwo maturalne Igi Świątek