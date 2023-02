Detronizacja hegemona?

Nie ma wątpliwości, że mistrzowie Niemiec do domowego starcia z Unionem Berlin przystąpią mocno podbudowani. Nic w tym dziwnego, niedawne zwycięstwo na wyjeździe z Paris Saint-Germain (1:0) sprawia, że Bawarczycy są już naprawdę blisko awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Z drugiej jednak strony podopiecznym Juliana Nagelsmanna na wiosnę wyjątkowo często zdarzają się ligowe wpadki. Dość powiedzieć, że drużyna z Monachium w sześciu meczach Bundesligi w tym roku wygrała zaledwie dwukrotnie, gromadząc przy tym tylko 9 punktów! Obrońcy tytułu zanotowali zresztą dość niecodzienną serię – trzy inauguracyjne mecze z ich udziałem kończyły się remisami 1:1 (RB Lipsk, FC Koeln, Eintracht Frankfurt). Następnie przyszły co prawda zwycięstwa nad VfL Bochum i VfL Wolfsburg, ale w miniony weekend Bayern na tarczy wrócił z Moenchengladbach, ulegając miejscowej Borussii 2:3. To wszystko sprawiło, że grupa pościgowa dość szybko zdołała dogonić lidera i po 21 seriach gier trzy czołowe ekipy Bundesligi legitymują się identycznym dorobkiem. Z tego względu niezwykle istotny będzie niedzielny pojedynek na Allianz Arenie, w którym gospodarze zmierzą się z zajmującym miejsce na najniższym stopniu podium Unionem Berlin. TOTALbet nie ma jednak wątpliwości, że to Bayern zgarnie w tym pojedynku łatwe trzy punkty.

Przybysze ze stolicy w obecnych rozgrywkach całkiem dobrze prezentują się jednak w meczach wyjazdowych. Podopieczni Ursa Fischera ugrali w delegacjach 19 punktów w 11 meczach, co daje im pod tym względem drugą lokatę – jedynie za plecami Bayernu Monachium. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że mistrz Niemiec w ostatnich miesiącach lubi gubić punkty przed własną publicznością, zapowiadają nam się spore emocje. Jesienny mecz pomiędzy tymi ekipami także zwiastuje wyrównane spotkanie. Wówczas – na początku września ubiegłego roku – na Stadion An der Alten Foersterei padł rezultat 1:1. Gospodarze szybko objęli prowadzenie po trafieniu Sheraldo Beckera, ale zaledwie po 180 sekundach do wyrównania doprowadził Joshua Kimmich. Pomimo szans z obu stron kolejne bramki już jednak nie padły i obie ekipy musiały zadowolić się remisem. Trzeba przyznać, że taki wynik w niedzielne popołudnie zdecydowanie bardziej satysfakcjonowałby gości z Berlina. Czy jest to jednak realny scenariusz? Zdaniem TOTALbet – nie. W opinii bukmachera gospodarze są bowiem murowanym faworytem tego starcia, a kurs na ich zwycięstwo – wynoszący 1.34 – jest tego najlepszym przykładem. Dla porównania, za każdą złotówkę postawioną na triumf gości TOTALbet płaci aż 9.00 zł.

Sonda Czy oglądasz mecze Bayernu odkąd nie ma tam Lewandowskiego? Tak, regularnie Czasami się zdarza Nie, teraz nie mam po co

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Bayern – 1.34 remis – 5.70 Union – 9.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.09 1/2 – 1.15 X/2 – 2.99

Bayern strzeli gola:

tak – 1.07 nie – 7.40

Union strzeli gola:

tak – 1.72 nie – 2.05

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 12.00 powyżej 0.5 – 1.02

poniżej 1.5 – 4.80 powyżej 1.5 – 1.17

poniżej 2.5 – 2.39 powyżej 2.5 – 1.56

poniżej 3.5 – 1.5 powyżej 3.5 – 2.38

poniżej 4.5 – 1.23 powyżej 4.5 – 4.10

poniżej 5.5 – 1.08 powyżej 5.5 – 7.40

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Bayern Monachium – Union Berlin dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.