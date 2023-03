Inter bezlitosny dla Starej Damy?

Dla gospodarzy niedzielnego szlagieru obecny sezon ma słodko-gorzki smak. Inter miał walczyć o odzyskanie mistrzostwa Włoch, tymczasem jego strata do prowadzącego Napoli wynosi aż 18 punktów! Fakt, że podopieczni Simone Inzaghiego wciąż zajmują pozycję wicelidera i liczą się w walce o czołowe lokaty, w dużej mierze spowodowany jest słabością konkurencji. Dość powiedzieć bowiem, że klub z czarno-niebieskiej części Mediolanu nie osiąga nawet średniej 2 pkt/mecz. Z drugiej jednak strony w pozostałych rozgrywkach „Nerazzurri” osiągają bardzo pozytywne wyniki. Inter ma już na swoim koncie jedno trofeum, po zwycięstwie nad Milanem (3:0) zdobył bowiem Superpuchar Włoch. Drużyna wciąż ma również szanse na dwa kolejne trofea. O ile jednak o triumf w Lidze Mistrzów – po pokonaniu Porto Inter awansował do ćwierćfinału – będzie bardzo trudno, o tyle spokojnie można wyobrazić sobie scenariusz, w którym zespół z włoskiej stolicy mody sięga po krajowy puchar. Aby tak się stało, w półfinałowym dwumeczu musi jednak pokonać… Juventus. Zanim jednak dojdzie do tych starć, oba zespoły w najbliższy weekend zmierzą się w ligowym pojedynku. Bukmacherzy z TOTALbet nie mają większych wątpliwości, że to gospodarze będą cieszyć się z trzech punktów.

Swoistym paradoksem jest fakt, że pomimo naprawdę niezłej formy Juventusu, to zespół z Turynu przystąpi do niedzielnych derbów Włoch w zdecydowanie gorszej sytuacji ligowej. Wszystko z powodu kary 15 ujemnych punktów, nałożonych na klub z powodu nieprawidłowości przy dokonywaniu transferów w przeszłości. Gdyby nie to, „Stara Dama” miałaby obecnie trzy „oczka” przewagi nad najbliższym rywalem i zajmowała pozycję wicelidera Serie A. W praktyce podopieczni Maxa Allegriego okupują jednak dopiero siódmą lokatą i jeśli chcą wciąż myśleć o awansie do kolejnej edycji Ligi Mistrzów, muszą wygrywać mecz za meczem. I trzeba przyznać, że w ostatnich tygodniach udaje im się to całkiem nieźle. Piłkarze ze stolicy Piemontu w poprzednich sześciu meczach zanotowali tylko jedną wpadkę, przegrywając na wyjeździe z Romą (0:1). Oprócz tego zanotowali jednak komplet zwycięstw, a kolejne będą chcieli odnieść w niedzielę, w Mediolanie. Zdaniem ekspertów z TOTALbet nie jest to jednak specjalnie prawdopodobny scenariusz. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na trzy punkty zdobyte przez Juventus płaci bowiem 4.05 zł. W przypadku wygranej gospodarzy analogiczny zarobek wyniósłby z kolei 1.99 zł. Derby mają jednak to do siebie, że rządzą się własnymi prawami i tak naprawdę każdy rezultat jest w nich możliwy. Czy to stare, piłkarskie porzekadło sprawdzi się i tym razem? Przekonamy się już w niedzielny wieczór!

