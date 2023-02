Lazio – Atalanta: Typy bukmacherskie. Kursy. Walka o Ligę Mistrzów trwa w najlepsze

Chimeryczność – chyba to słowo najlepiej oddaje postawę Lazio w obecnym sezonie. Drużynie prowadzonej przez Maurizio Sarriego zdarzaj się bowiem mecze iście genialne, w których bez najmniejszych problemów rozprawiają się z wyżej notowanymi rywalami. Za przykład mogą służyć tutaj drużyny mediolańskie: Inter przegrał na Stadio Olimpico 1:3, Milan – aż 0:4. I wszystko układałoby się dla fanów rzymskiego klubu wspaniale, gdyby nie wspominana wyżej chimeryczność. „Biancocelesti” mają bowiem rzadki dar gubienia punktów w najmniej oczekiwanych momentach. Tak było choćby po wspomnianej wyżej wygranej z Milanem, po której przyszły remisy z Fiorentiną (1:1) oraz Hellasem Werona (1:1). Ekipa ze stolicy w przeszłości potrafiła także ulec na wyjeździe słabiutkiemu Lecce (1:2) czy skompromitować się przed własną publicznością z Salernitaną. Pewnym promykiem nadziei dla fanów drużyny z Rzymu może być jednak fakt, że ich ulubieńcy na ogół zdecydowanie lepiej prezentują się w starciach z rywalami z czołówki. A właśnie taki mecz czeka Lazio w najbliższą sobotę. Właśnie wtedy na Stadio Olimpico zamelduje się bowiem bezpośredni konkurent w walce o awans do Ligi Mistrzów – Atalanta Bergamo. Choć poziom obu drużyn zdaje się być bardzo wyrównany, bukmacherzy z TOTALbet nieznacznego faworyta upatrują w gospodarzach.

Atalanta także może sobie jednak pluć w brodę. Gdyby nie fatalny przełom października i listopada, drużyna z Lombardii z pewnością znajdowałaby się teraz w innym miejscu. „Orobici” zajmują obecnie piąte miejsce w ligowej tabeli, ze stratą pięciu punktów do wicelidera – Interu Mediolan. Tylko w wymienionym wyżej okresie podopieczni Gianpiero Gasperiniego stracili natomiast… dwanaście „oczek”. Porażki z Lazio (0:2), Napoli (1:2), Lecce (1:2) oraz Interem (2:3) sprawiły, że drużyna z Bergamo na pewien czas wypadła z walki o czołową czwórkę. Powrót do niezłej dyspozycji oraz notorycznie gubione przez rywali punkty sprawiły, że kolejna edycja Ligi Mistrzów na Gewiss Stadium to wciąż realny scenariusz. Aby tak się jednak stało, konieczne są zwycięstwa. A dobrym prologiem do jakiejś dłuższej serii byłoby z pewnością wzięcie rewanżu na Lazio za jesienną porażkę. Wówczas nieco nieoczekiwanie górą byli rzymianie, którzy po trafieniach Zaccagniego i Felipe Andersona wygrali 2:0. Czy i tym razem będzie podobnie? Zdaniem ekspertów z TOTALbet jest to możliwe, choć tak naprawdę żaden rezultat nie będzie zaskoczeniem. Szanse obu zespołów są w opinii bukmachera wyrównane – kurs na zwycięstwo Lazio wynosi bowiem 2.38, w przypadku triumfu Atalanty jest to z kolei 3.07.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Lazio – 2.38 remis – 3.50 Atalanta – 3.07

Podwójna szansa:

1/X – 1.39 1/2 – 1.32 X/2 – 1.56

Lazio strzeli gola:

tak – 1.23 nie – 3.90

Atalanta strzeli gola:

tak – 1.30 nie – 3.30

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 9.75 powyżej 0.5 – 1.04

poniżej 1.5 – 3.90 powyżej 1.5 – 1.24

poniżej 2.5 – 2.00 powyżej 2.5 – 1.79

poniżej 3.5 – 1.40 powyżej 3.5 – 2.89

poniżej 4.5 – 1.15 powyżej 4.5 – 5.40

poniżej 5.5 – 1.05 powyżej 5.5 – 9.75

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Lazio – Atalanta dostępna jest W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.