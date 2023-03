Lewandowski przełamie się w starciu z outsiderem?

Niedawne, domowe zwycięstwo nad Realem Madryt (2:1) sprawiło, że w Barcelonie mogą powoli otwierać szampany. Klub ze stolicy Katalonii ma obecnie 12 pkt przewagi nad największym rywalem, co na 12 kolejek przed zakończeniem sezonu wydaje się być potężnym kapitałem. Fanów Blaugrany martwić może jednak strzelecka posucha Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski zanotował znakomite wejście do nowego zespołu, w ostatnich tygodniach jego dyspozycja ewidentnie nie jest jednak najwyższa. Dość powiedzieć, że kapitan reprezentacji Polski w 10 poprzednich meczach dla Barcelony we wszystkich rozgrywkach zaledwie trzykrotnie zdołał trafić do siatki. Jeśli dodamy do tego zerowy dorobek podczas przerwy reprezentacyjnej i meczów przeciwko Czechom i Albańczykom, seria ta jeszcze bardziej się wydłuża. Co ciekawe, pomimo tego przestoju Lewy wciąż jest liderem klasyfikacji strzelców La Liga. Polak ma na koncie 15 trafień i o dwa wyprzedza Enesa Unala z Getafe oraz o trzy Hiszpanów: Iago Aspasa (Celta), Borję Iglesiasa (Betis) oraz Joselu (Espanyol). Zdaniem TOTALbet posucha snajpera Barcelony powinna jednak dobiegnąć końca w najbliższą sobotę. W opinii bukmachera 34-latek jest bowiem głównym kandydatem do zdobycia bramki w wyjazdowym starciu z Elche. Kurs na takie zdarzenie wynosi 1.64, a Lewandowski wyprzedza w zestawieniu klubowych kolegów – Angela Alarcona (2.76) oraz Raphinhę (2.99).

Trudno dziwić się jednak takim przewidywaniom, najbliższy rywal Barcelony jest bowiem zdecydowanie najsłabszą drużyną w całej lidze hiszpańskiej. Dość powiedzieć, że klub z regionu Walencja wygrał zaledwie 2 z 26 spotkań w tym sezonie, mając na koncie jedynie 13 punktów i tracąc do bezpiecznej strefy aż 14 „oczek”. Drużyna prowadzona obecnie przez Pablo Machina jest zresztą najgorsza nie tylko pod kątem liczby zdobytych punktów – Elche może także „pochwalić się” zarówno najsłabszą ofensywą, jak i najmniej efektywną defensywą. Choć do zakończenia sezonu pozostało jeszcze 12 kolejek, wydaje się, że nic nie uratuje tej drużyny przed degradacją. Być może pozytywnym bodźcem dla „czerwonej latarni” byłoby urwanie jakichkolwiek punktów liderowi, ale jest to jednak scenariusz skrajnie nieprawdopodobny. Jesienią górą była Barcelona, która na Camp Nou pewnie zwyciężyła 3:0 i wydaje się, że podobny rezultat w najbliższą sobotę jest bardzo prawdopodobny. Polscy kibice z pewnością chcieliby, aby swój wyczyn z tamtego meczu powtórzył Robert Lewandowski, który zakończył je z dubletem. Zdaniem TOTALbet jest to prawdopodobny scenariusz, tak samo jak realne wydaje się odniesienie przez Barcelonę efektownego zwycięstwa. Doskonale świadczą o tym kursy przygotowane przez bukmachera z okazji tego meczu – potencjalny triumf gospodarzy „wyceniono” na 8.75, w przypadku lidera La Liga jest to natomiast 1.37.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Elche – 8.75 remis – 5.40 Barcelona – 1.37

Podwójna szansa:

1/X – 2.88 1/2 – 1.17 X/2 – 1.09

Elche strzeli gola:

tak – 1.80 nie – 1.95

Barcelona strzeli gola:

tak – 1.09 nie – 6.70

Strzelec gola:

Robert Lewandowski (Barcelona) – 1.64

Angel Alarcon (Barcelona) – 2.76

Raphinha (Barcelona) – 2.99

Ansu Fati (Barcelona) – 3.07

Estanis Pedrola (Barcelona) – 3.22

