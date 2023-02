Monaco – PSG: Typy bukmacherskie. Kursy. Trudna przeprawa paryskiego gwiazdozbioru

W Paryżu najwyraźniej postanowiono zmienić koncepcję. Przed sezonem 2022/2023 nie sprowadzano bowiem żadnych wielkich gwiazd, stawiając tym razem na piłkarzy wciąż głodnych sukcesów. Na Parc des Princes trafili m.in. Vitinha (FC Porto, 41 mln euro), Carlos Soler (Valencia, 18 mln euro) czy Hugo Ekitike (Stade Reims, wypożyczenie). Co więcej, piłkarzy powierzono Christophe’owi Galtier, który – choć na krajowym podwórku osiągał świetne wyniki z Lille i Nicea, nigdy nie pracował poza Francją, a jego nazwisko trudno było zaliczać do światowej czołówki. Jak na razie trudno jednak zawyrokować, czy ten eksperyment okazał się skuteczny. Paryżanie pewnie prowadzą co prawda w Ligue 1, ale to w ostatnich sezonach jest już niemal normą. Choć prawdziwa weryfikacja przyjdzie dopiero w Lidze Mistrzów (w 1/8 finału PSG zagra z Bayernem Monachium) to kamyczek do ogródka mistrzów Francji można wrzucić także w kontekście występów na krajowym podwórku. Tak się bowiem składa, że paryżanie już na etapie 1/8 finału pożegnali się z krajowym pucharem, ulegając w środę Olympique Marsylia 1:2. Choć w piłkarzach z pewnością jest ogromna żądza rehabilitacji, wcale nie będzie o to łatwo. Neymar i spółka w najbliższy weekend udadzą się bowiem do Księstwa, by stawić czoła czwartemu w ligowej tabeli AS Monaco. Choć wg TOTALbet to goście są nieznacznym faworytem, w opinii bukmachera tak naprawdę żaden rezultat nie będzie niespodzianką.

Monaco w ostatnich tygodniach imponuje natomiast formą. Dość powiedzieć, że piłkarze z Księstwa po wznowieniu rozgrywek zanotowali siedem meczów ligowych, z których wygrali pięć, notując przy tym dwa remisy. Tak naprawdę jako wpadkę można jednak potraktować jedynie podział punktów z Lorient (2:2), druga strata punktów nastąpiła bowiem w wyjazdowym starciu przeciwko wiceliderowi z Marsylii (1:1). Szczególnie imponujący występ podopieczni Philippe’a Clementa zaliczyli przeciwko Ajaccio, gdy przed własną publicznością rozbili rywala aż 7:1! Świetną dyspozycją błysnął wówczas zdobywca hat-tricka, Wissam Ben Yedder. 31-letni Francuz w obecnym sezonie ligowym ma w dorobku już 12 bramek i znajduje się w ścisłej czołówce klasyfikacji strzelców Ligue 1. Jeśli ktoś jednak myśli, że gra ofensywna Monaco opiera się wyłącznie na doświadczonym napastniku, jest w wielkim błędzie. Tyle samo goli ma na koncie Breel Embolo, a swoich klubowych kolegów dzielnie wspiera m.in. Rosjanin Ołeksandr Gołowin (4 gole i 6 asyst). Czy wysoka forma wspomnianych zawodników wystarczy, aby sprawić psikusa i pokonać mistrza Francji? Trudno powiedzieć. Wg ekspertów z TOTALbet minimalnym faworytem będą goście, choć w tym przypadku żadne rozstrzygnięcie nie powinno być niespodzianką. Kurs na triumf paryżan bukmacher ustalił na poziomie 2.40, w przypadku wygranej gospodarzy jest to natomiast 2.89. Potencjalny remis „wyceniono” na 3.75.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Monaco – 2.89 remis – 3.75 PSG – 2.40

Podwójna szansa:

1/X – 1.55 1/2 – 1.29 X/2 – 1.42

Monaco strzeli gola:

tak – 1.25 nie – 3.70

PSG strzeli gola:

tak – 1.20 nie – 4.20

Strzelec gola:

W. Ben Yedder – 2.67 L. Messi – 2.73

B. Embolo – 2.91 Neymar – 2.76

K. Volland – 3.27 H. Ekitike – 3.65

Ben Seghir – 3.45 C. Soler – 4.70

M. Boadu – 3.95 A. Hakimi – 6.70

