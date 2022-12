Mundial w Katarze. Mecze 6.12 (typy, kursy)

Maroko – Hiszpania

Chyba ostatnia szansa na dużą niespodziankę podczas katarskiego mundialu. Nie ma bowiem wątpliwości, że za taką należałoby uznać awans Maroka kosztem Hiszpanii. Piłkarze rodem z Afryki podczas fazy grupowej pokazali już jednak, że należy mocno się z nimi liczyć. Podopieczni Walida Regreaguie’ego musieli mierzyć się z naprawdę świetnymi ekipami, ale poradzili sobie wręcz wzorowo. Poważną niespodziankę sprawili już na inaugurację, bezbramkowo remisując z obecnymi wicemistrzami świata – Chorwatami. Prawdziwy popis dali jednak w starciu przeciwko Belgii. Faworyzowane „Czerwone Diabły” zostały w tym starciu zupełnie zdominowane i zasłużenie uległy Achrafowi Hakimiemu i jego kolegom 0:2. Ostatni mecz przeciwko Kanadzie wydawał się już wówczas formalnością i – pomimo drobnych turbulencji – tak właśnie było. Finalnie Marokańczycy zwyciężyli 2:1 i z 7 punktami na koncie sensacyjnie wygrali grupę. Apetyt rośnie jednak w miarę jedzenia, a świetne wyniki sprawiły, że o Maroku zaczyna mówić się w kontekście pierwszej afrykańskiej drużyny, która dotrze do strefy medalowej mistrzostw świata. Będzie to jednak zadanie niezwykle trudne, naprzeciw nich staną bowiem Hiszpanie. „La Furia Roja” mundial rozpoczęli od rozgromienia Kostaryki (7:0), potem mocno spuścili jednak z tonu. Najpierw zremisowali z Niemcami (1:1), a potem nieoczekiwanie ulegli Japonii (1:2). Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że porażka w ostatnim meczu spowodowana była chęcią uniknięcia Chorwacji w 1/8 finału. Choć w walce o ćwierćfinał podopieczni Luisa Enrique będą wg TOTALbet zdecydowanym faworytem, należy przestrzec przed lekceważeniem ich rywala.

Portugalia – Szwajcaria

Na papierze jest to chyba najbardziej wyrównana para 1/8 finału. Nieznacznym faworytem na pewno będą jednak Portugalczycy, którzy już po dwóch seriach gier w fazie grupowej zapewnili sobie awans. Stało się tak dzięki zwycięstwom nad Ghaną (3:2) oraz Urugwajem (2:0), a porażka w rezerwowym składzie przeciwko Korei Płd. (0:1) nie zmieniła tego, że podopieczni Fernando Santosa wygrali zmagania w grupie H. W kolejnych fazach drużyna – marząc o medalu – będzie jednak potrzebowała zdecydowanie lepszej wersji Cristiano Ronaldo. 37-latek jak do tej pory tylko raz trafił na katarskim mundialu, w spotkaniu z Ghaną pewnie egzekwując rzut karny. W starciu przeciwko Koreańczykom CR7 popisał się natomiast asystą… przy golu dla rywali. Szwajcarzy natomiast w fazie grupowej nie zachwycili, ale mimo wszystko prezentowali się dość solidnie. Najpierw pokonali Kamerun (1:0), a następnie w identycznych rozmiarach ulegli Brazylii. W meczu decydującym o wyjściu z grupy – po prawdziwym thrillerze – pokonali Serbię 3:2, zapewniając sobie awans do dalszych gier. Nie ma jednak wątpliwości, że pojedynek ten kosztował ich mnóstwo sił, co może być widoczne w meczu przeciwko Portugalii. Podobnie uważają najwyraźniej także eksperci z TOTALbet, którzy w roli zdecydowanego faworyta widzą ekipę z Półwyspu Iberyjskiego.

Kursy TOTALbet:

MAROKO – HISZPANIA

Wynik meczu:

Maroko – 6.90 remis – 4.25 Hiszpania – 1.54

Awans:

Maroko – 3.95 Hiszpania – 1.24

Sposób awansu:

Maroko w regulaminowym czasie – 5.40

Maroko w dogrywce – 27.00

Maroko w rzutach karnych – 13.00

Hiszpania w regulaminowym czasie – 1.42

Hiszpania w dogrywce – 8.00

Hiszpania w rzutach karnych – 13.00

PORTUGALIA – SZWAJCARIA

Wynik meczu:

Portugalia – 1.83 remis – 3.47 Szwajcaria – 4.45

Awans:

Portugalia – 1.44 Szwajcaria – 2.75

Sposób awansu:

Portugalia w regulaminowym czasie – 1.74

Portugalia w dogrywce – 8.50

Portugalia w rzutach karnych – 11.00

Szwajcaria w regulaminowym czasie – 3.75

Szwajcaria w dogrywce – 16.00

Szwajcaria w rzutach karnych – 11.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

