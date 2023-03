Paulo Dybala pogrąży Starą Damę?

Latem ubiegłego roku długo wydawało się, że Paulo Dybala – po wygaśnięciu kontraktu z Juventusem – zasili Inter Mediolan. Działacze „Nerazzurrich” zwlekali jednak z dopięciem tego transferu, a ich opieszałość wykorzystała Roma, przechwycając na ostatniej prostej. Ten ruch okazał się zresztą dla rzymskiego klubu znakomitym posunięciem. 29-latek bardzo dobrze odnalazł się w nowym otoczeniu, z miejsca stając się czołową postacią zespołu prowadzonego przez Jose Mourinho. Znamienny jest zresztą fakt, że Dybala miał w tym sezonie bezpośredni udział już przy 19 golach strzelonych przez jego nowy zespół (12 G + 7 A). A trzeba przecież pamiętać, że Roma prowadzona przez „The Special One” nie słynie przecież z wybitnie ofensywnego futbolu. Ważniejsze od liczb jest jednak fakt, że Argentyńczyk i jego koledzy wciąż pozostają w grze o upragnioną Ligę Mistrzów. „Gialorossi” zajmują obecnie piątą lokatę w tabeli Serie A, lecz do drugiego Interu tracą zaledwie 3 pkt, sytuacja jest więc niezwykle rozwojowa. Aby jednak wciąż myśleć o realizacji celu nadrzędnego, konieczne są zwycięstwa. O kolejne piłkarze z Rzymu powalczą już w niedzielę, gdy na Stadio Olimpico przyjedzie Juventus. Czy gospodarze zwyciężą, a Dybala uświetni swój występ golem? Zdaniem TOTALbet oba scenariusze są jak najbardziej możliwe.

„Stara Dama” w stolicy zamelduje się jednak głodna kolejnych zwycięstw i z chęcią pięcia się w górę ligowej tabeli. Podopieczni Maxa Allegriego od styczniowej porażki z Monzą zanotowali sześć zwycięstw w siedmiu meczach we wszystkich rozgrywkach, co sprawia, że do Rzymu przyjadą w znakomitych nastrojach. Najlepszym dowodem na wysoką dyspozycję turyńczyków jest także fakt, że pomimo nałożenia na nich kary 15 ujemnych punktów, wciąż znajdują się oni w grze o miejsca dające awans do europejskich pucharów. Strata do czwartego Lazio wynosi co prawda aż dziesięć „oczek”, ale do szóstej Atalanty – już tylko sześć. Choć piłkarze ze stolicy Piemontu z pewnością będą chcieli w meczu z Romą przedłużyć swoją bardzo dobrą passę, zdaniem ekspertów z TOTALbet minimalnym faworytem tego starcia będą gospodarze. Bukmacher za każdą złotówkę postawioną na zwycięstwo Romy płaci bowiem 2.66 zł. W przypadku triumfu Juventusu jest to 2.97 zł. W kontekście strzelców, faworytem numer jeden jest wg TOTALbet Dusan Vlahovic z Juve (3.22). Zaraz za jego plecami znajduje się jednak rzymskie trio – Paulo Dybala (3.42), Tammy Abraham (3.65) oraz… Jordan Majchrzak (3.80). Gol zdobyty przez wypożyczonego z Legii młodego napastnika z pewnością byłby wielkim wydarzeniem. Czy tak w istocie się stanie? Przekonamy się już w niedzielny wieczór!

