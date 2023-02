Sroki przełamią złą passę?

Jeszcze kilka tygodni temu wydawało się, że Newcastle United jest bardzo poważnym kandydatem do zajęcia miejsca w TOP 4 na koniec sezonu. Po mundialowej przerwie drużyna dowodzona przez Eddiego Howe’a mocno spuściła jednak z tonu. O ile wyjazdowy remis z Arsenalem trzeba bardzo mocno szanować, o tyle w pozostałych spotkaniach „Sroki” zaliczyły sporo wpadek, które nie powinny przydarzać się drużynie tej klasy. Dość powiedzieć, że ekipa z St. James’ Park notuje obecnie passę czterech meczów bez zwycięstwa we wszystkich rozgrywkach, a wcześniej potrafiła zgubić punkty chociażby w wyjazdowym starciu z Crystal Palace (0:0) czy przed własną publicznością z Leeds United (0:0). Mimo wszystko ich sytuacja w tabeli wciąż nie jest jednak zła. Newcastle zajmuje obecnie piąte miejsce w ligowej stawce, mając jednak dwa zaległe spotkania względem wyprzedzającego je Tottenhamu. Aby realnie włączyć się do walki o awans do Ligi Mistrzów, podopieczni Howe’a muszą jednak odzyskać dobrą dyspozycję i zacząć ponownie regularnie punktować. W najbliższy weekend o powrót na zwycięską ścieżkę będzie jednak bardzo trudno, zespół z Tyneside na wyjeździe zmierzy się bowiem z Manchesterem City. Zdaniem TOTALbet to gospodarze będą wyraźnym faworytem tego pojedynku.

Sonda Czy Manchester City ponownie zdobędzie mistrzostwo Anglii? Tak Nie Wszystko mi jedno

Drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę wciąż celuje natomiast w obronę tytułu mistrzowskiego. I trzeba przyznać, że wydaje się to być celem jak najbardziej realnym. „The Citizens” mają obecnie dwa punkty straty oraz jeden rozegrany mecz więcej niż Arsenal, co w najgorszym wypadku może dać różnicę pięciu „oczek”. Biorąc pod uwagę, że do końca sezonu pozostało jeszcze dużo czasu, w żadnym wypadku nie jest to strata nie do odrobienia. Mimo wszystko warto zauważyć, że także piłkarzom z Etihad Stadium zdarzają się w ostatnich miesiącach mniejsze lub większe wpadki. Ekipa dowodzona przez hiszpańskiego szkoleniowca po mundialowej przerwie aż czterokrotnie traciła punkty w lidze (dwa remisy oraz dwie porażki), a na dodatek sensacyjnie przegrała z Southampton (0:2) w ćwierćfinale Pucharu Ligi Angielskiej. Także w Lidze Mistrzów „Obywatele” nie mogą być jeszcze pewni awansu, wyjazdowy mecz przeciwko RB Lipsk zakończył się bowiem rezultatem 1:1. Powyższe wyniki nie zmieniają jednak faktu, że w opinii ekspertów z TOTALbet to City będą zdecydowanym faworytem sobotniej, domowej potyczki przeciwko Newcastle United. Kurs na ich wygraną wynosi bowiem 1.45, w przypadku triumfu „Srok” jest to natomiast aż 7.00.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Man City – 1.45 remis – 5.00 Newcastle – 7.00

Podwójna szansa:

1/X – 1.12 1/2 – 1.19 X/2 – 2.58

Man City strzeli gola:

tak – 1.10 nie – 6.40

Newcastle strzeli gola:

tak – 1.65 nie – 2.16

Strzelec gola:

Erling Haaland – 1.84 Callum Wilson – 4.25

Julian Alvarez – 2.67 Alexander Isak – 4.80

Riyad Mahrez – 3.40 Miguel Almiron – 7.60

Kevin de Bruyne – 4.20 Ryan Fraser – 8.75

Phil Foden – 4.40 Allan Saint-Maximin – 8.75

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Pełna oferta dotycząca meczu Manchester City – Newcastle United znajduje się W TYM MIEJSCU

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.