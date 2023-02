Starcie gigantów na Old Trafford!

Pojedynek Barcelony z Manchesterem United na Camp Nou zapowiadano jako absolutny hit. I trzeba przyznać, że ten nie zawiódł. Od początku oglądaliśmy żywe, interesujące spotkanie. Tak naprawdę jedyne, czego zabrakło przed przerwą to gole. Piłkarze z nawiązką zrekompensowali nam to jednak po przerwie. Rezultat otworzyli gospodarze, a konkretnie Marcos Alonso, który wykorzystał dogranie Raphinhii. Niespełna 10 minut później to goście z Anglii byli już jednak na prowadzeniu. Zaledwie 120 sekund po golu Alonso do wyrównania doprowadził bowiem znajdujący się ostatnio w kapitalnej dyspozycji Marcus Rashford, a niedługo później do własnej siatki trafił Jules Kounde. Katalończycy do końca walczyli jednak o odwrócenie losów meczu i udało im się to. Na początku ostatniego kwadransa gry do remisu doprowadził Raphinha, któremu asystował Kounde, rehabilitując się nieco za wcześniejsze trafienie samobójcze. Choć z przebiegu gry remis wydaje się być sprawiedliwy, przed rewanżem wciąż piekielnie trudno wytypować faworyta tej rywalizacji. Choć przed tygodniem eksperci z TOTALbet minimalnie wyżej oceniali szanse „Blaugrany”, teraz te proporcje nieco się odwróciły. Przed decydującym pojedynkiem na Old Trafford nieznacznym faworytem są w opinii bukmachera „Czerwone Diabły”.

Mimo wszystko trudno jednak dziwić się takim przewidywaniom, Manchester United w miniony weekend potwierdził bowiem swoją wysoką dyspozycję. Drużyna prowadzona przez Erika ten Haga wcale nie mierzyła się z łatwym rywalem – Leicester City – a mimo to pewnie zwyciężyła 3:0. Ponownie błysnął Marcus Rashford, który dwukrotnie pokonywał golkipera rywali. Wyróżnić trzeba także autora dwóch asyst – Bruno Fernandesa. Dzięki temu zwycięstwu „Czerwone Diabły” umocniły się na trzecim miejscu w tabeli i powoli mogą zacząć spoglądać przed siebie – ich strata do prowadzącego Arsenalu wynosi raptem 5 punktów. Barcelona natomiast losy ligowej rywalizacji przeciwko Cadiz CF rozstrzygnęła na przestrzeni trzech minut. Katalończycy długo nie mogli sforsować defensywy rywala, ale gdy już im się to udało, trafili od razu dwukrotnie. Wynik w 43. minucie otworzył Sergi Roberto, a w pierwszej minucie doliczonego czasu rezultat ustalił Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski jest zresztą wg TOTALbet głównym kandydatem do zdobycia w czwartek bramki. Kurs na takie zdarzenie wynosi 2.25, a „Lewy” wyprzedza w zestawieniu dwóch piłkarzy rywala – Rashforda (2.34) oraz Anthony’ego Martiala (2.97). Faworytem do awansu są natomiast w opinii bukmachera gospodarze (1.73). Kurs na awans Barcelony wynosi natomiast 2.07.

Kursy TOTALbet:

Wynik meczu:

Man Utd – 2.38 remis – 3.55 Barcelona – 3.05

Awans:

Man Utd – 1.73 Barcelona – 2.07

Sposób awansu:

Man Utd w regulaminowym czasie – 2.14

Man Utd w dogrywce – 10.00

Man Utd w rzutach karnych – 12.00

Barcelona w regulaminowym czasie – 2.63

Barcelona w dogrywce – 12.00

Barcelona w rzutach karnych – 12.00

Strzelec gola:

Marcus Rashford – 2.34 Robert Lewandowski – 2.25

Anthony Martial – 2.97 Angel Alarcon – 4.30

Wout Weghorst – 3.32 Ansu Fati – 4.45

Jadon Sancho – 3.80 Raphinha – 5.10

Alejandro Garnacho – 4.05 Ferran Torres - 5.30

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.