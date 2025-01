Fatalny wypadek! Sześciu kolarzy czołowo zderzyło się z autem. Prowadził je 89-latek

Mistrz świata potrącił samochodem żonę, powodując jej śmierć. Przyznał się do winy, czeka na wyrok

Sześciu niemieckich kolarzy torowych zostało potrąconych przez samochód podczas treningu w okolicach Palma de Mallorca. Według lokalnych mediów 89-letni kierowca wjechał w nich czołowo. Życiu sportowców nie zagraża niebezpieczeństwo.

"Wyglądało to dramatycznie" - przyznała w rozmowie z agencją dpa rzeczniczka niemieckiej ekipy. Chociaż żaden z kolarzy nie odniósł obrażeń zagrażających życiu, to skutkiem wypadku są liczne złamania. Poszkodowanych umieszczono w dwóch szpitalach.

Jacy kolarze zostali ranni w wypadku?

Ranni zawodnicy to: Benjamin Boos, Bruno Kessler, Tobias Buck-Gramcko, Max-David Briese, Moritz Augenstein i Louis Gentzik. Wszyscy przygotowywali się do mistrzostw Europy, zaplanowanych od 12 do 15 lutego w belgijskim Heusden-Zolder.

Boos i Kessler należeli do czwórki, która w październiku ubiegłego roku w duńskim Ballerup wywalczyła brąz mistrzostw świata w wyścigu drużynowym na 4 km na dochodzenie. Był to pierwszy medal dla Niemiec w tej konkurencji od 22 lat.

Julia Szeremeta zdradza, co zrobi z pieniędzmi i mieszkaniem po IO w Paryżu