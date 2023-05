Koronawirus kosi kolarzy. Piętnastka wycofana z Giro d'Italia. Ilu jeszcze?

Kolarz-sadysta zastrzelił kota znanego sąsiada! Żenująca wymówka, to się nie mieści w głowie

Protokół sanitarny wyścigu Dookoła Włoch w trzecim roku pandemii jest łagodny. Nie wymaga wycofania się kolarza, u którego test antycovidowy wypadnie dodatnio. Ale grupy uczestniczące w imprezie deklarują, że zdrowie zawodników jest najważniejsze i nie warto go narażać na skutki ekstremalnego wysiłku przy zakażeniu wirusem.

W pierwszym tygodniu Giro (start nastąpił 6 maja) koronawirus wykluczył z udziału Włochów: mistrza świata w jeździe na czas Filippo Gannę (stajnia INEOS Grenadiers), Nicolę Conciego (Alpecin-Deceuninck) i Giovanniego Aleottiego (BORA-Hansgrohe), a także Kolumbijczyka Rigoberta Urana (EF Education-EasyPost) i Francuza Clémenta Russo (Arkéa-Samsic).

W minioną niedzielę Remco Evenepoel wygrał 9. etap czyli jazdę indywidualną na czas odzyskując różową koszulkę lidera. Nie cieszył się nią długo, bowiem jeszcze tego samego wieczora miał pozytywny test na koronawirusa i opuścił peleton.

Organizatorzy wyścigu wprowadzili wtedy obowiązek noszenia masek ochronnych we wszystkich strefach kontaktu z kolarzami. Lider „z odzysku”, Brytyjczyk Geraint Thomas zaznaczył, ze procedury są spóźnione, bo niektóre osoby już wcześniej mogły mieć kontakt z wirusem.

Miał rację. Dwa dni później, we wtorek 16 maja, do 10. etapu nie przystąpili Włoch Domenico Pozzovivo (Israel-Premier Tech), Australijczyk Callum Scotson (Jayco AlUla) Norweg Sven Erik Byström (Intermarché-Circus-Wanty). U tego ostatniego wykryto covid-19 kilka dni wcześniej, ale podano, że jest w stanie dalej się ścigać. Do czasu…

Jeszcze tego samego dnia okazało się, że duński kolarz Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) nie czuje się dobrze i nie jest w stanie kontynuować ścigania. Choroba wirusowa dopadła Oscara Riesebeeka , a objawy żołądkowe zmusiły do wycofania się Ramona Sinkeldama (obaj Holendrzy z grupy Alpecin-Deceuninck) i Estończyka Reina Taaramäe (Intermarché-Circus-Wanty)

Przed startem 11. etapu w środę 17 maja posypała się ekipa Soudal Quick-Step. Los Evenepoela podzieli zakażeni: Czesi Jan Hirt i Josef Černý, Belg Louis Vervaeke i Włoch Matteo Cattaneo. Lekarz grupy wyjawił, że dwaj z nich mieli objawy już w poniedziałek rano, ale wykonane testy antygenowe wyszły wówczas negatywnie. Dodatni był wynik późniejszych testów PCR.

Na tym bilans się nie zamknął. Z wyścigu wycofani zostali zakażeni włoscy kolarze innych grup: Andrea Vendrame (AG2R-Citroën) i Stefano Gandin (Corratec). Czarny rejestr urósł do 15 nazwisk. Na razie...