Nie żyje młody sportowiec. Zginął tragicznie podczas treningu, przerażające szczegóły wypadku

Nie żyje młody kolarz Juan Pujalte

Do niezwykle tragicznego w skutkach wypadku doszło 28 lutego w Escombreras w pobliżu Kartageny. Uległ mu 18-letni kolarz Juan Pujalte, który tam trenował. Najpewniej został potrącony przez samochód, na co wskazują rozległe obrażenia ciała, które doprowadziły do jego śmierci. Młody zawodnik był członkiem zespołu Valverde Team-Ricardo Fuentes, którego współwłaścicielem jest mistrz świata z 2018 roku, Alejandro Valverde.

Pujalte zginął w tragicznym wypadku

Jak przekazuje dziennik „La Opinion de Murcia” ciężko rannego kolarza znalazł przechodzień. Nieprzytomny 18-latek trafił do szpitala w Kartagenie, jednak jego życia nie udało się uratować z powodu rozległych obrażeń. Pujalte miał uszkodzone nerki, śledzionę, doznał też urazów głowy i krwotoku wewnętrznego. Policja prowadzi dochodzenie w sprawie jego śmierci.

Były mistrz świata żegna swojego podopiecznego

O śmierci młodego kolarza 29 lutego poinformował kolarski związek regionu Murcia. – Z bólem sercach przekazujemy informację o śmierci Juana Pujalte Martineza. Kolarska rodzina będzie za tobą tęsknić. Spoczywaj w pokoju – napisano. Na tę tragiczną wieść zareagował też współwłaściciel zespołu, w którym trenował 18-latek, Alejandro Valverde. – Jestem przerażony śmiercią Juana, miłośnika kolarstwa, który od zeszłej zimy był częścią naszego zespołu. Nie ma słów, które mogłyby pocieszyć jego rodziców. Moje najgłębsze kondolencje – napisał mistrz świata z 2018 roku.