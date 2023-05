Primož Roglič najlepszy w Giro d'Italia. To jego kolejny pierwszy raz

Groźny wypadek Michała Kwiatkowskiego. Polski kolarz wziął udział w dużej kraksie. Co z jego zdrowiem?

Mocne słowa nowego szefa środowiska kolarskiego. Wskazał też swoich faworytów do olimpijskich medali [ROZMOWA SE]

Kultowy wyścig wraca na stałe do kalendarza imprez kolarskich. W Katowicach wystartują asy

Roglič ma już w dorobku olimpijskie złoto 2021 (właśnie w jeździe nz czas). Trzy razy wygrał wyścig Dookoła Hiszpanii (2019-21). Triumfował na trasach Paryż – Nicea i Tirreno – Adriatico. Był drugi w Dookoła Francji (2020). Ma też drużynowe złoto i srebro w MŚ juniorów w skokach narciarskich, bowiem do roku 2012 uprawiał tamtą dyscyplinę.

Słoweński kolarz zapewnił sobie zwycięstwo podczas sobotniej górskiej czasówki (16,8 km) na przedostatnim, 20. etapie. Nadrobił z nawiązką 26-sekundową stratę do Brytyjczyka Gerainta Thomasa (zespół Ineos Grenadiers). Wywalczonej przewagi 14 sekund nie stracił na ostatnim etapie ze startu wspólnego i z metą w Rzymie.

W ren sposób Roglič odwrócił klątwę, jaka spotkała go w Tour de France 2020. Był wówczas liderem do przedostatniego etapu (czasówki!), na którym koszulkę lidera odebrał mu późniejszy triumfator, jego rodak Tadej Pogačar. Wygrana w Tour de France to ostatni brakujący diament w kolekcji Roglicia.