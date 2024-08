Tour de Pologne 2024 MAPA, Trasa. Gdzie będą etapy 81. TdP 2024 w jakich miastach?

Tour de Pologne 2024 MAPA, Trasa

Vingegaard osiągnął już szczyt w zawodowym kolarstwie, wygrywając Tour de France w 2022 i w 2023 roku. W 2021 i w tegorocznej edycji "Wielkiej Pętli", zakończonej 21 lipca w Nicei, zajął drugie miejsce, ustępując dwukrotnie Tadejowi Pogacarowi. Pojedynki Duńczyka ze Słoweńcem na szosach Francji przeszły do historii tej dyscypliny sportu. Dawno nie było w Tour de Pologne zawodnika takiego formatu. Vingegaard opuścił igrzyska olimpijskie w Paryżu, ale zdecydował się na przyjazd do Polski. W sobotę pojedzie w Clasica San Sebastian, a bezpośrednio z Hiszpanii przyleci do Wrocławia. – Nie będę zbyt dużo startować jesienią. Moja żona spodziewa się dziecka i jest to dla mnie bardzo ważne. Zobaczymy, jak się wszystko ułoży i teraz nie mogę jeszcze zadeklarować, czy zdecyduję się na start w mistrzostwach świata – powiedział w jednym z wywiadów.

Warto przypomnieć, że wielka kariera Vingegaarda rozpoczęła się w... Tour de Pologne. W 2019 roku nikomu nieznany 22-latek wygrał etap w Kościelisku i na jeden dzień przejął koszulkę lidera. Było to jego pierwsze z 35 zwycięstw w zawodowym peletonie. Dawno w Tour de Pologne nie startował kolarz, który w poprzednim roku był najlepszy. Mohoric przyjedzie do stolicy Dolnego Śląska bronić trofeum. A rywale są klasowymi kolarzami: Tim Merlier, Cadel Evans, Mads Pedersen, Olav Kooij, Romain Bardet, Pascal Ackermann, Tim Wellens... – Takiej obsady jeszcze nie mieliśmy. Petarda. Wystarczy spojrzeć na listę startową – przyznał w rozmowie z PAP dyrektor wyścigu Czesław Lang. Poniżej galeria z mapami przejazdów wszystkich etapów Tour de Pologne 2024.

Oczy polskich kibiców będą zwrócone na Rafała Majkę, który zawsze traktował Tour de Pologne prestiżowo. Kolarz z podkrakowskich Zegartowic jechał w TdP już siedem razy i ma na koncie zwycięstwo w 2014 oraz drugie miejsce w 2017 roku. W 2013 i 2020 zajął czwartą pozycję. W ubiegłorocznej edycji wygrał etap w Dusznikach-Zdroju, a w klasyfikacji generalnej był ósmy. – Jestem w kontakcie z Rafałem. Trenował na obozie wysokogórskim, a teraz „przeciera nogę” w wyścigu Dookoła Burgos. Rafał obiecał, że będzie się działo – wspomniał Lang.

W niedzielę, w dniu zakończenia igrzysk olimpijskich w Paryżu, pod wrocławską Halą Stulecia odbędzie się prezentacja ekip startujących w wyścigu. A w poniedziałek kolarze ruszą z Wrocławia do Karpacza. Następne etapy są zaplanowane również na Dolnym Śląsku, później na Opolszczyźnie, na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Rywalizacja zakończy się 18 sierpnia w Krakowie. Lang zapowiada, że od pierwszego dnia "będzie ogień". – Ułożyłem fajną trasę. Czasówka w Karpaczu powinna ułożyć klasyfikację, ale walka będzie się toczyć dalej. Etap czwarty, sprinterski, zakończy się w Prudniku, bo chcemy oddać hołd świętej pamięci Staszkowi Szoździe, związanemu z tym miastem. Etap ze startem i metą w Katowicach zapowiada się przepięknie, Szlakiem Orlich Gniazd, a następny do Bukowiny to odcinek królewski. Startujemy z Wadowic, aby przypomnieć światu o naszym papieżu Janie Pawle II, a kończymy w Bukowinie Tatrzańskiej. A na zakończenie tradycyjnie etap sprinterski z metą na krakowskich Błoniach – przypomniał Lang.

Wystartuje 21 drużyn - 18 z elity World Tour oraz trzy zaproszone. Pełna lista startowa nie jest jeszcze znana, ale w 147-osobowym peletonie powinno być 11 polskich kolarzy: Rafał Majka (UAE Team Emirates), Filip Maciejuk, Cesare Benedetti (obaj Bora-hansgrohe), Stanisław Aniołkowski (Cofidis) oraz Marcin Budziński, Norbert Banaszek, Mateusz Kostański, Michał Paluta, Piotr Pękala, Radosław Frątczak i Kacper Gieryk (wszyscy reprezentacja Polski).Trasa 81. Tour de Pologne:

Gdzie będą etapy 81. TdP 2024 w jakich miastach?