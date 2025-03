Staram się wesprzeć dobrym słowem, zmotywować przed startem, żeby każda zrobiła swoje, co do niej należy, a wtedy ten medal zdobędziemy. Pałeczkę trzeba było dowieźć do mety – powiedziała w TVP Sport Justyna Święty-Ersetic, która biegła na pierwszej zmianie. – Rywalizowałam tylko z Amerykanką, miałam duży komfort biegu i udało się. Wypracowałam dobrą pozycję dziewczynom. Cieszy fakt, że przywozimy medal do kraju, każdy krążek buduje i dodaje motywacji na okres przygotowawczy do lata. Przed nami superważny egzamin w mistrzostwach świata sztafet.