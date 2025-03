Weronika Lizakowska powalczy o medal w Apeldoorn. „Czuję moc w nogach”!

Natalia Bukowiecka pokazała nogi do samego nieba! Ponętna stylizacja medalistki olimpijskiej z Paryża

Po ślubie życie męża Natalii Bukowieckiej wywróciło się do góry nogami! Radykalne zmiany, jeszcze nigdy tak nie było

Ewa Swoboda o traceniu kilogramów przed ważną imprezą. To dzieje się teraz, ważna deklaracja

Na stadionie Weronika Lizakowska może pochwalić się rekordem Polski - 3:57,31 (8 sierpnia 2024 w Paryżu). Teraz pokazała jednak, że szybka jest również w hali. Polka pobiegła świetnie i bez najmniejszych problemów uzyskała awans do finału. Polska biegaczka uzyskała czas 4:13.51, dokładnie taki sam jak Francuzka Bérénice Cleyet-Merle.

Halowe mistrzostwa Europy w Apeldoorn. Duże apetyty polskich lekkoatletów

Bardzo się cieszę, że weszłam do finału i że będę mogła tam powalczyć o wszystko. Jaka taktyka na ten finał? Nie mam pojęcia, na razie się cieszę, że weszłam do finału. .Jest bardzo ciężka ta bieżnia dla głowy, bo krótka jest prosta do mety – podkreśla Lizakowska, która w końcówce nie musiała już mocno gonić.

Potwierdziły się przykre wieści o Natalii Bukowieckiej. Skład reprezentacji Polski na halowe mistrzostwa Europy

Ewa Swoboda podsumowuje IO w Paryżu! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Spojrzałam w telewizor i widziałam, że jesteśmy w trzy. Potem widziałam bokiem, że jest już tylko jedna, więc trzeba było w pierwszej trójce. Cieszę się, że spełniłam założenie i tyle. Mogę powiedzieć, że czuję moc w nogach – cieszy się polska lekkoatletka.

Weronika Lizakowska jako pierwsza z reprezentantów Polski zaprezentowała się podczas mistrzostw Europy w hali w Apeldoorn. Na czwartek zaplanowane są również eliminacyjne starty Filipa Raka (1500, el.), Piotra Tarkowskiego (skok w dal, el.), Mariki Majewskiej (60 przez płotki, el.), Pii Skrzyszowskiej (60 przez płotki), Alicji Sielskiej (60 przez płotki, el.), Damiana Czykiera (60 przez płotki, el.), Krzysztofa Kiljana (60 przez płotki, el.) i Jakuba Szymańskiego (60 przez płotki, el.).