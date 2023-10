Legia wróci z Wrocławia z tarczą? Wojskowi zmierzą się z… Wojskowymi!

Kursy TOTALbet: Śląsk Wrocław – Legia Warszawa

Piłkarze Legii Warszawa do pewnego momentu znakomicie łączyli grę w PKO BP Ekstraklasie z występami w europejskich pucharach. Nie dość, że w rozgrywkach ligowych nie mieli na koncie ani jednej porażki i mając mecz zaległy do rozegrania i tak byli liderem, udało im się awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji, którą rozpoczęli od bardzo cennej wygranej nad faworytem – Aston Villą. Ostatnie tygodnie nie są już jednak dla podopiecznych Kosty Runjaicia tak udane. Zła passa rozpoczęła się od wyjazdowej porażki z Jagiellonią Białystok (0:2), a fakt, że niemiecki szkoleniowiec dał odpocząć kilku kluczowym zawodnikiem nie jest w tym przypadku żadnym usprawiedliwieniem. Finalnie na nic się to zresztą zdało, w 2. kolejce fazy grupowej LKE legioniści ulegli w Alkmaar miejscowemu AZ 0:1. Jakby tego było mało, kilka dni później udało im się ustrzelić mało chlubnego „hat-tricka”, przegrywając trzeci mecz z rzędu – tym razem u siebie, z Rakowem Częstochowa (1:2). Podczas przerwy reprezentacyjnej przy Łazienkowskiej zdecydowanie jednak nie próżnowano i wszyscy liczą, że fatalna seria zostanie przełamana już w najbliższą sobotę, we Wrocławiu. Z pewnością nie będzie to zadanie łatwe – rywalem jest w końcu obecny lider – ale eksperci z TOTALbet sądzą, że trzy punkty pojadą po tym meczu do Warszawy. Kurs na taki obrót spraw wynosi 2.05, w przypadku wygranej Śląska jest to z kolei 3.80.

TOTALbet

Śląsk – po wybitnie nieudanych poprzednich rozgrywkach – w obecnej kampanii jest już jednak zupełnie inną drużyną. Podopieczni Jacka Magiery być może nie zawsze grają ofensywnie i przyjemnie dla oka, ale najważniejsze dla wszystkich związanych z klubem jest to, że klub regularnie punktuje. Jego dotychczasowy bilans to 7 zwycięstw, 2 remisy i 2 porażki, a 23-punktowy dorobek pozwala obecnie Wojskowym przewodzić tabeli PKO BP Ekstraklasy. Warszawscy defensorzy szczególną uwagę będą musieli rzecz jasna zwrócić na Erika Exposito, który w ostatnich miesiącach jest w naprawdę zabójczej formie, zdobywając już w obecnym sezonie 9 bramek i dorzucając do nich 3 asysty. Wydaje się zatem oczywiste, że powstrzymanie hiszpańskiego snajpera będzie kluczem do wywiezienia z Wrocławia pełnej puli. Szkoleniowiec wrocławian Jacek Magiera podkreśla natomiast, że jego zespół to nie tylko Exposito. - Drużyna zanotowała serię siedmiu zwycięstw z rzędu. W tych siedmiu meczach drużyna straciła tylko trzy gole – wszystkie z rzutów karnych, nie straciła ani jednego gola z akcji, jest skuteczna tak w defensywie jak i w ofensywie. Decydująca jest odpowiedzialność całego zespołu – opowiada w rozmowie z Piłką Nożną. - Pomogły nam transfery. Potrzebny nam był taki zawodnik jak Aleks Petkov, druga linia z Petrem Pokornym też wiele zyskuje. Dobrze zaaklimatyzował się były piłkarz Legii, a ostatnio naszych rezerw Yehor Matsenko oraz sprowadzony 19-letni Burak Ince. Oczywiście światła reflektorów skierowane są na Erika Exposito, któremu powierzyłem opaskę kapitana, ale świetnie obok Petkova wygląda Łukasz Bejgier, w bramce dobrze spisuje się Rafał Leszczyński – dodaje. Czy dobra passa Śląska zostanie przedłużona w meczu z Legią? Zdaniem TOTALbet – raczej nie. Kurs na wygraną gospodarzy bukmacher ustalił na poziomie 3.80, w przypadku triumfu gości jest to 2.05.

Wybrane kursy TOTALbet

Wynik meczu:

Śląsk – 3.80 remis – 3.55 Legia – 2.05

Podwójna szansa:

1X – 1.73 12 – 1.31 X2 – 1.28

Śląsk strzeli gola:

tak – 1.46 nie – 2.58

Legia strzeli gola:

tak – 1.23 nie – 3.85

Total – suma goli w meczu:

poniżej 0.5 – 8.50 powyżej 0.5 – 1.06

poniżej 1.5 – 3.25 powyżej 1.5 – 1.33

poniżej 2.5 – 1.77 powyżej 2.5 – 2.02

poniżej 3.5 – 1.29 powyżej 3.5 – 3.50

poniżej 4.5 – 1.10 powyżej 4.5 – 6.80

poniżej 5.5 – 1.02 powyżej 5.5 – 12.00

Podane kursy mogą ulec zmianie.

Artykuł sponsorowany przez TOTALbet. TOTALbet posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych grozi konsekwencjami prawnymi. Hazard związany jest z ryzykiem.