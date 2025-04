Kompromitacja PZPN! Gigantyczna kolejka na mecz o Superpuchar Polski. Dlatego nie mogą wejść kibice

Ruch rzuca wyzwanie Legii w półfinale Pucharu Polski. Dawid Szulczek: „Musimy iść do przodu”

W środowy wieczór, 2 kwietnia, na PGE Narodowym w Warszawie, doszło do długo wyczekiwanego meczu o Superpuchar Polski. W rywalizacji o to trofeum zmierzą się mistrz Polski Jagiellonia Białystok oraz zdobywca Pucharu Polski Wisła Kraków. Tradycyjnie mecz o Superpuchar Polski powinien otwierać sezon, jednak w tym przypadku kibice musieli czekać na to starcie aż dziewięć miesięcy. Początkowo spotkanie miało odbyć się 7 lipca 2024 roku w Białymstoku, jednak z różnych powodów jego termin był wielokrotnie zmieniany.

Ostatecznie mecz został rozegrany 2 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie, niemal rok po triumfach Jagiellonii w lidze i Wisły w Pucharze Polski. Wisła Kraków aż czterokrotnie przegrywała mecze o Superpuchar, dlatego w środę stanie przed szansą na poprawienie swojego bilansu. Oba zespoły triumfowały w tym meczu raz – Jagiellonia w 2010 roku, Wisła Kraków dziewięć lat wcześniej.

Jak donoszą w mediach społecznościowych kibice, problemem okazało się nie tylko miejsce i czas rozegrania meczu. Problemy pojawiły się też pod samym obiektem. Fani oglądający mecz w telewizji mogli dostrzec ogromne pustki. Niewykluczone, że na trybunach zasiadło zaledwie 10 tysięcy kibiców.

Okazuje się, że kibice mieli problemy z wejściem na obiekt. Na trybuny nie mogły wejść osoby, które miały jedynie bilet elektroniczny. Technologia ta nie jest w dzisiejszych czasach niczym szokującym i na większość wydarzeń nie ma konieczności posiadania fizycznego biletu.

Z tego powodu, kibice zamiast cieszyć się świętem futbolu, zmuszeni byli do stania w kolejce, by wydrukować bilet pod stadionem.

Myślicie, że to kolejka na mecz? Ci ludzie stoją w kolejce do drukarki, bo na Superpuchar Polski nie można wejść z elektronicznym biletem XDBrawo @pzpn_pl #JAGWIS pic.twitter.com/wC5wiwRWLo— Kuba (@kulesza_jakub) April 2, 2025