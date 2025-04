Jagiellonia w ekstraklasie jest wiceliderem i wciąż ma szansę na obronę tytułu. Dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Teraz celuje w zdobycie Superpucharu Polski. Szkoleniowiec zdaje sobie sprawę z rangi wydarzenia. Chciałby, aby jego zespół wywalczył to trofeum.

Adrian Siemieniec: Zrobimy wszystko, żeby wygrać w finale

- To dla nas niezwykła sprawa i wyjątkowa okazja, aby sięgnąć po trofeum - powiedział trener Adrian Siemieniec, cytowany przez klubowe media. - Okazja, na którą zapracowaliśmy, zdobywając mistrzostwo Polski. Zrobimy wszystko, żeby wygrać to spotkanie. (...) Ten mecz toczy się o trofeum. Zwycięzców się pamięta. Trofea się wspomina. Trafiają do historii: zarówno klubowej, jak i osobistej, zawodniczej. To coś, czego nikt ci nie odbierze i co będzie z tobą do końca życia - analizował.

Szkoleniowiec zwrócił jeszcze uwagę na inny wymiar rywalizacji na Stadionie Narodowym z Wisłą Kraków.

- Gdy grasz o Superpuchar, to zrobisz wszystko, by go zdobyć, bo to jest trofeum - przekonywał trener Siemieniec, cytowany przez oficjalny portal Jagiellonii. - Coś, co możesz sobie przypisać. Coś, co ludzie będą pamiętać i wspominać przez lata. Tak na to patrzymy. W takim duchu będę także nastawiał drużynę - zadeklarował.

Jagiellonia musi wejść na wyższy poziom

W poprzedniej kolejce Jagiellonia niespodziewanie przegrała 0:1 na wyjeździe z Lechią Gdańsk. Wpadka mocno zabolała szkoleniowca mistrza Polski, bo to może być kluczowa porażka w kontekście walki o tytuł. W tym momencie klub z Podlasia zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale do prowadzącego Rakowa traci cztery punkty. W każdym razie opiekun białostoczan uważa, że podobno wpadka nie może się więcej razy przytrafiać jego drużynie.

- Najważniejsze to poprawić grę względem poprzedniego meczu - zaznaczył trener Siemieniec, cytowany przez portal Jagiellonii. - Musimy wejść na wyższy poziom. Na poziom, do którego przyzwyczailiśmy. Wisła już pokazała, że potrafi wejść na bardzo wysoki poziom. Można przypomnieć finał Pucharu Polski, w którym pokonała faworyzowaną Pogoń. Wielu sądziło, że to formalność, ale piłka nie znosi takich historii ani komentarzy. Piłka potrafi bardzo szybko sprowadzić na ziemię - przypomniał szkoleniowiec białostockiego klubu.

