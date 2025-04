i Autor: cyfrasport Oskar Repka

Na drugim planie

Oskar Repka: cichy bohater GKS-u. Górak: „To pierwszy taki zawodnik w mojej karierze”

Oskar Repka to jedna z ważniejszych postaci GKS-u Katowice. Defensywny pomocnik beniaminka ekstraklasy imponuje nie tylko umiejętnościami, ale i warunkami fizycznymi. - „Wiluś” był filigranowy, a Oskar to jednak kawał faceta - mówi o Repce trener Rafał Górak, porównując go do legendy klubu, Mirosława Widucha.