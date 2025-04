Jesus Imaz mknie do setki. Tym rywalom lubi strzelać as Jagiellonii

Dziewięć goli w Niepołomicach! Koulouris sam strzelił cztery bramki, co to był za wieczór! [WIDEO]

29-letni snajper zmierza pewnie po tytuł króla strzelców Ekstraklasy. Na swoim koncie zgromadził już 25 bramek — o siedem trafień więcej niż jego najgroźniejszy konkurent Mikael Ishak z Lecha Poznań. Koulouris udowodnił swoją skuteczność choćby w niedawnym (i niezwykle szalonym) meczu z Puszczą Niepołomice, w którym aż cztery razy pokonał bramkarza rywali. Grek doliczonym czasie gry ustalił wynik... 5:4 dla Pogoni.

Chętni na Koulourisa

Taka forma napastnika "Portowców" nie mogła przejść niezauważona. Jak donosi serwis goal.pl, Grek znalazł się w kręgu zainteresowań wielu zagranicznych drużyn. Wśród klubów, które miały już wyrazić chęć pozyskania Koulourisa, znajdują się m.in. Besiktas, AEK Ateny oraz Toronto FC. Z kolei najnowsze doniesienia wskazują, że zawodnikiem interesuje się również jeden z zespołów z Arabii Saudyjskiej — kraju, który w ostatnich latach, dzięki ogromnym środkom finansowym, przyciągnął wielu piłkarzy światowej klasy.

Obecny kontrakt Koulourisa z Pogonią Szczecin obowiązuje do 2026 roku, co oznacza, że każda potencjalna transakcja będzie wymagała negocjacji z klubem. Dla Pogoni to, w ramach obecnej umowy, ostatnia szansa, aby na Koulourisie zarobić...