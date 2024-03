Wiecie, jaka naprawdę jest stawka derbów? Lukas Podolski wyłożył karty na stół, walnął prosto z mostu

Mistrza olimpijskiego życiorys zupełnie niepospolity: kochał Górnika, został legendą Ruchu. A co ma do tego żółtaczka?

- W przeszłości stałem już za bramką podczas meczów derbowych: w Kolonii, w Zabrzu i w Chorzowie – mówi przed starciem Ruchu z Górnikiem mistrz świata z 2014 roku. - Doskonale rozumiem więc, czym są derby z punktu widzenia kibicowskiego. Każdy wie, że to duży temat. Chodzi o trzy punkty, ale… nie tylko – zagaja tajemniczo Poldi.

Wiecie, jaka jest naprawdę stawka derbów? Lukas Podolski wyłożył karty na stół, walnął prosto z mostu

A potem kontynuował, podnosząc wątek nie tylko piłkarski. - Derby to święto dla kibiców – przypomina Lukas Podolski. - Chodzi więc o to, by po derbach w dobrym nastroju mogli sobie… coś wypić. I by nazajutrz mieli też fajny dzień w robocie – dorzuca piłkarz Górnika, który nie tylko bezbłędnie wyczuwa nastroje kibicowskie, ale i świetnie „dyryguje” medialnym przekazem – przynajmniej tym własnym.

Podolski „złotym golem” rozstrzygnął jesienne starcie obu zespołów. - Mam nadzieję, że i te sobotnie będę długo pamiętać – mówi. I nie kryje, że jego marzeniem są derby rozgrywane… sezon w sezon. A zatem – po prostu życzy „Niebieskim” utrzymania w ekstraklasie.

Te słowa Lukasa Podolskiego nie przejdą bez echa. Wkurzą każdego… spoza Górnego Śląska

- Jestem nastawiony kibicowsko, więc oczywiście, że tego Ruchowi życzę. Dobrze byłoby rozgrywać takie derby dwa razy w sezonie, a raz w roku grać je na Stadionie Śląskim – uważa Poldi. A potem, w swoim stylu, rzuca swoistą „zaczepkę”. - Górnik i Ruch to największe drużyny w Polsce, więc takie derby są absolutnie potrzebne – podkreśla.

Początek meczu Ruch – Górnik na Stadionie Śląskim w Chorzowie w ramach 25. kolejki ekstraklasy w sobotę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport.

🔙 Przed #RCHGÓR wspominamy 122. WDŚ przy Roosevelta 81! ✅51. minuta, dośrodkowanie Sebastiana Musiolika i przepiękne trafienie @Podolski10! ⚽️ pic.twitter.com/I9i3j7knSm— Górnik Zabrze (@GornikZabrzeSSA) March 14, 2024