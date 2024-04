Wisła - Piast TV TRANSMISJA NA ŻYWO. Puchar Polski Wisła Kraków - Piast Gliwice STREAM LIVE ONLINE mecz Wisła - Piast GDZIE OGLĄDAĆ dzisiaj 03.04

Wisła Kraków - Piast Gliwice TV TRANSMISJA NA ŻYWO gdzie oglądać mecz Wisła - Piast

Wisła Kraków jest ostatnią drużyną spoza Ekstraklasy, która pozostała w walce o Puchar Polski. "Biała Gwiazda" po spadku w 2022 roku wciąż walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej, jednak w tym sezonie ligowym Fortuna 1. Ligi ma spore problemy. Prawdopodobnie do końca sezonu będzie musiała walczyć o miejsce w barażach, które mogą dać jej upragniony awans do Ekstraklasy. Niepowodzenia w lidze Wisła wetuje sobie w krajowym pucharze, gdzie jest już w półfinale. Awans do tego etapu rodził się w bólach, a ćwierćfinałowe starcie z Widzewem Łódź na stałe zapisało się w historii polskiej piłki za sprawą kontrowersji sędziowskich. Nie zmienia to jednak faktu, że to "Biała Gwiazda" pozostała w grze o trofeum, choć na jej drodze stanie kolejny ekstraklasowicz.

Piast również nie zachwyca w lidze, w której stał się obiektem żartów w związku z ogromną liczbą remisów. Piłkarze Aleksandara Vukovicia wciąż muszą walczyć o utrzymanie, ale na ich szczęście w Pucharze Polski nie ma możliwości remisu - w jego przypadku odbędzie się dogrywka, a następnie rzuty karne. "Piastunki" w pokonanym polu zostawiły już Wieczystą Kraków (4:0), Bruk-Bet Termalicę Nieciecza (1:0), Carinę Gubin (5:2) i Raków Częstochowa (3:0). Zwłaszcza zwycięstwo z mistrzem Polski w ćwierćfinale robi wrażenie. Piłkarze Piasta są już tylko o krok od historycznego finału na PGE Narodowym w Warszawie, ale ich plany postara się pokrzyżować Wisła.

Mecz Wisła Kraków - Piast Gliwice w półfinale Pucharu Polski odbędzie się w środę, 3 kwietnia, o godzinie 17:30. TRANSMISJA w TV na kanale Polsat Sport Extra. STREAM LIVE ONLINE będzie dostępny w płatnej usłudze Polsat Box Go.