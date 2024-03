Były sędzia skrytykował Szymona Marciniaka. Chodzi o paskudny faul

Niedozwolony chwyt

Do incydentu doszło już w zaawansowanej fazie rywalizacji, bo w pierwszej połowie dogrywki na Metropolitano. Podczas walki o piłkę napastnik Interu zderzył się z obrońcą Atletico. Jak szybko pokazały powtórki telewizyjne - Thuram, będący plecami do Savicia, wyciągnął rękę bez oglądania się za siebie i złapał rywala za krocze. Piłkarz Atletico upadł na murawę. Szymon Marciniak w żaden sposób nie ukarał napastnika Interu, sędzia VAR nie wezwał go nawet do monitora. To wszystko mocno zdziwiło Eduardo Iturralde Gonzaleza.

- Thuram powinien zostać wyrzucony z boiska - wyznał zdecydowanie były hiszpański arbiter (trzykrotnie sędziujący niegdyś El Clasico, słynną rywalizację Barcelony z Realem Madryt), którego zacytował dziennik "AS". Następstwa tego wydarzenia, lub faulu, sugerują, że to Marciniak mógł mieć rację. Obaj panowie szybko przeszli do tej scycji do porządku dziennego, a zła krew zniknęła. Ostatnie miesięca, a może nawet lata, nie wystawiają dobrej laurki arbitrom z Półwyspu Iberyjskiego. Od dawna mówi się zgodnie, że hiszpańscy sędziowie odstają poziomem od piłkarzy LaLiga.

Najlepsza ósemka

Zwycięsko z trudnej rywalizacji wyszło Atletico, które pokonało Inter dopiero w serii rzutów karnych. W Mediolanie to Inter wygrał 1:0, ale w końcówce spotkania rewanżowego w Madrycie dał sobie wbić gola na 1:2 (w dwumeczu było więc 2:2). Losowanie par 1/4 finału Ligi Mistrzów w piątek o godz. 12.00. Wśród potencjalnych rywali Los Colchoneros znajdują się: Paris Saint-Germain, Bayern Monachium, Manchester City, Real Madryt, Arsenal, FC Barcelona i Borussia Dortmund.

Szymon Marciniak i Jakub Błaszczykowski w Alei Gwiazd Stadionu Narodowego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.